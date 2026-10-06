Româncă de 24 de ani, ucisă într-o „cameră a morții” inspirată din Dexter în Marea Britanie. Un student la criminalistică și-a recunoscut crima

Benjamin Day, în vârstă de 20 de ani, a ademenit-o pe Maria Săceanu, o lucrătoare sexuală de origine română, în vârstă de 24 de ani, într-o proprietate din Tividale, în West Midlands, pe 21 decembrie anul trecut, potrivit informațiilor prezentate în instanță de procurori.

Aceștia au susținut că Day a pregătit încăperea acoperind-o cu folie de plastic, după modelul din serialul „Dexter”, al cărui fan este, și a atacat-o pe Săceanu cu un cuțit.

Day i-a aplicat victimei 78 de lovituri e cuțit.

Purta un tricou kaki

Day avea 19 ani la momentul crimei și a fost arestat după ce începuse să dezmembreze trupul victimei.

Potrivit procurorilor, acesta purta un tricou kaki asemănător cu cea purtată de personajul principal din serialul american.

Day și-a schimbat pledoaria în vinovat marți, în a doua zi a procesului de la Wolverhampton Crown Court, după discuții cu avocatul său.

Procuroare: „A pregătit crima în detaliu”

Procuroarea Rachel Brand KC a declarat că Day a petrecut mai multe ore pregătind încăperea închiriată în regim AirBNB, zona Tividale, la aproximativ 32 de kilometri de locuința sa din Redditch, Worcestershire.

Potrivit procurorilor, Day a contactat-o pe Săceanu prin intermediul unui site, folosind un telefon preplătit.

El urma să susțină că amenajase încăperea pentru a filma un omagiu adus serialului „Dexter”, pe care intenționa să îl publice pe TikTok, și că a acționat în legitimă apărare.

„Noi susținem că dovezile arată că a planificat această crimă în detaliu”, a declarat Rachel Brand în fața instanței.

Procurorul a mai spus că Day pregătise atât uciderea femeii, cât și modalitatea de a scăpa de trup fără să lase urme.

Nu a putut s-o dezmembreze

După ce i-a provocat victimei cele 78 de răni, Day a abandonat încercarea de a dezmembra trupul după ce s-a tăiat.

El a părăsit proprietatea, a mers o anumită distanță și a sunat la serviciul de urgență, după ajutor.

Imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști arată că Day le-a spus acestora că fusese atacat de un câine sălbatic sau de o vulpe.

El a fost ulterior arestat după ce a fost transportat la spital.

Day va fi condamnat pe 4 decembrie.