Cuțite, capsator, vizieră și folie pe pereți. Ce au găsit polițiștii în camera unde a fost ucisă o tânără româncă

Detaliile au fost făcute publice miercuri de Poliția West Midlands, după ce Benjamin Day și-a recunoscut vina. Tânărul de 20 de ani studia criminalistica la universitate, potrivit anchetatorilor.

Alarma a fost dată pe 21 decembrie, în jurul orei 14:20, de proprietarul imobilului din Tividale. Un alt chiriaș găsise sânge la baza scărilor.

Polițiștii au percheziționat casa și au găsit-o pe Maria în dormitor, lângă pat. Podeaua, pereții și patul erau acoperite cu folie de plastic, prinsă de pereți cu capse. Cuțitele erau așezate într-o husă de pânză.

După atac, Day a părăsit casa și a oprit o mașină de poliție pe stradă. Se rănise la mână și le-a spus agenților că fusese atacat de o vulpe. Polițiștii au devenit suspicioși și l-au reținut rapid.

Inspectorul Matt Marston, care a condus ancheta, a spus că Day avea o personalitate obsesivă. Tânărul devenise obsedat de personajul Dexter. Potrivit lui, crima a fost planificată în cele mai mici detalii. A fost un atac brutal asupra unei femei fără apărare, atrase în camera închiriată, a adăugat anchetatorul.

„Detaliile acestui caz au șocat polițiști cu experiență”, a declarat Marston. El a transmis că gândurile anchetatorilor sunt alături de familia îndurerată a Mariei.

Day și-a schimbat pledoaria în vinovat marți, în timpul procesului. Sentința va fi pronunțată pe 4 decembrie.