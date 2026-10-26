Meta vrea să atragă o finanțare record de 95 de miliarde de dolari pentru investițiile în inteligența artificială

Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a lansat luni oferte publice de acțiuni în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari și intenționează să atragă alte 60 de miliarde de dolari printr-un program separat, potrivit Reuters și CNBC.

„Meta investește pentru a extinde infrastructura și capacitatea de procesare necesare pentru a susține aceste oportunități și pentru a aduce superinteligența personală la miliarde de oameni și companii”, se arată în comunicatul oficial.

Planul a atras interesul unor mari producători de cipuri. Nvidia, AMD și Broadcom și-au exprimat intenția de a cumpăra acțiuni Meta în valoare de până la 5 miliarde de dolari.

Meta a lansat deja oferte publice de acțiuni ordinare și preferențiale în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari.

Compania intenționează să atragă alte 60 de miliarde de dolari printr-un program separat, care va începe după introducerea la tranzacționare a unor noi acțiuni fără drept de vot, așteptată în primul trimestru din 2027.

Compania condusă de Mark Zuckerberg investește masiv în centre de date și cipuri pentru a concura cu OpenAI și Anthropic. Pentru 2026, Meta estimează cheltuieli de capital cuprinse între 135 și 145 de miliarde de dolari.