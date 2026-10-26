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SpaceX adună datorii de 40 de miliarde de dolari pentru achiziționarea de noi cipuri cu inteligență artificială

Elon Musk a anunțat faptul că SpaceX a adunat datorii de 40 de miliarde de dolari, după ce compania a decis să finanțeze noi achiziții de cipuri cu inteligență artificială. După fuziunea sa cu xAI, SpaceX a devenit un jucător major în domeniul inteligenței artificiale.
SpaceX adună datorii de 40 de miliarde de dolari pentru achiziționarea de noi cipuri cu inteligență artificială
Ioana Târziu
26 oct. 2026, 07:56, Știri externe
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Miliardarul american Elon Musk a anunțat duminică pe rețeaua sa de socializare X că firma aerospațială SpaceX a strâns datorii în valoare de 40 de miliarde de dolari, pentru a finanța achiziționarea de noi cipuri pentru inteligență artificială.

Este vorba în principal de rambursarea datoriilor pentru achizițiile de GPU-uri (unități de procesare grafică, preferate pentru IA), care vor sosi în primul și al doilea trimestru”, a explicat Musk.

Cu toate acestea, potrivit AFP, miliardarul nu a oferit detalii despre data scadenței sau rata dobânzii aplicată acestei tranșe de finanțare.

În timpul prezentării rezultatelor financiare de marți, SpaceX și-a anunțat intenția de a investi între 35 și 40 de miliarde de dolari în ultimul trimestru al acestui an, dublu față de suma investită în al treilea trimestru.

Totuși, această tranșă de finanțare este programată pentru începutul anului 2027. Acest lucru sugerează că firma intenționează să mențină acest nivel de investiții.

SpaceX, care a fuzionat cu xAI la începutul acestui an, a devenit un jucător major în domeniul inteligenței artificiale. Compania a obținut primul său profit net în al treilea trimestru, în principal datorită închirierii centrelor sale de date.

În primăvară, firma a decis să închirieze o parte din noua sa capacitate unor clienți externi, în special Anthropic. Această nouă sursă de venituri a impulsionat rezultatele companiei în trimestrul al treilea, potrivit sursei citate.

Elon Musk își propune să transforme și mai mult SpaceX într-un conglomerat prin absorbția celeilalte companii majore pe care o conduce, Tesla.

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