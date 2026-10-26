Israelul lansează un exercițiu militar de amploare, simulând atacuri-surpriză. Un expert avertizează asupra riscului repetării scenariului din 1973

Exercițiul a început duminică, 25 octombrie, și se desfășoară timp de 48 de ore în nordul și centrul Israelului, potrivit Fox News și unui comunicat al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF). La manevre participă Divizia 210, Divizia pentru Cisiordania, diviziile 98 și 96, precum și Forțele Aeriene israeliene. Militarii exersează răspunsul la infiltrări terestre și aeriene și la atacuri neașteptate asupra comunităților israeliene.

Israelul se pregătește pentru atacuri-surpriză la granițe

Potrivit IDF, exercițiul urmărește îmbunătățirea capacității de reacție a trupelor și consolidarea apărării în mai multe zone ale țării. Scenariile includ lecțiile învățate după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Analistul israelian în securitate națională Ehud Eilam, fost cercetător în Ministerul Apărării, a declarat pentru Fox News că manevrele vizează în principal amenințări din partea grupărilor armate care ar putea acționa din Siria, Liban sau Iordania.

Unele dintre aceste organizații beneficiază de sprijin iranian, însă nu toate se află sub controlul Teheranului. Eilam a descris operațiunea drept unul dintre cele mai ample exerciții israeliene din ultimii ani. Potrivit expertului, mobilizarea transmite și un mesaj adversarilor Israelului înaintea alegerilor din 27 octombrie: orice tentativă de atac sau destabilizare ar putea primi un răspuns militar.

🚨 BREAKING: The IDF has announced a large-scale military drill simulating a surprise „multi-front attack” and cross-border infiltrations, set for Sunday and Monday just hours before Israel’s national election. The high-readiness exercise will mobilize the Israeli Air Force, Northern Command, and Central Command across the north and center of the country to rehearse rapid transitions to full-scale escalation, surprise air-and-land breaches, and October 7 operational lessons. #Israel #IDF #MiddleEast #BreakingNews #Military — The Raw Wire 🚨 (@TheRawWire) October 23, 2026

Avertismentul expertului: un exercițiu militar ar putea fi confundat cu pregătirea unui atac

Ehud Eilam a atras atenția asupra riscului unei interpretări greșite a mișcărilor de trupe, într-o perioadă în care Israelul și Iranul își urmăresc îndeaproape activitatea militară. Expertul a invocat războiul de Yom Kippur din 1973, când Egiptul și Siria au folosit exerciții militare pentru a masca pregătirile unei ofensive împotriva Israelului.

Serviciile israeliene de informații au subestimat atunci amploarea amenințării, iar atacul coordonat a surprins armata israeliană. Potrivit lui Eilam, pericolul actual constă într-un posibil „calcul greșit”: fiecare parte ar putea interpreta acțiunile celeilalte drept pregătiri pentru un atac și ar putea decide să lovească preventiv.

Iranul a desfășurat propriile exerciții cu rachete balistice

Manevrele israeliene au loc la câteva zile după un exercițiu al Gărzilor Revoluționare iraniene, în cadrul căruia ar fi fost lansate aproximativ 30 de rachete balistice, potrivit informațiilor citate de Fox News. Demonstrația de forță a Teheranului a amplificat îngrijorările privind o nouă escaladare regională.

Șeful Statului Major israelian, generalul-locotenent Eyal Zamir, a avertizat că riscul extinderii confruntărilor a crescut, motiv pentru care armata și-a consolidat dispozitivul în mai multe sectoare. Exercițiul actual nu simulează un atac direct asupra Iranului, ci scenarii defensive împotriva infiltrărilor și raidurilor la granițele Israelului.

IDF a precizat că manevrele fac parte din programul de instruire planificat pentru 2026 și că deplasările intense de militari, avioane și vehicule nu indică existența unui incident de securitate în desfășurare. Exercițiul este programat să se încheie luni, 26 octombrie, cu o zi înaintea alegerilor parlamentare israeliene.