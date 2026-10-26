Prima pagină » Economic » Instanța de la Bruxelles a rămas în pronunțare în procesul prin care ROMATSA a contestat poprirea asupra încasărilor, cerută de Pfizer. Declarațiile directorului general Adrian Cojoc

Instanța de la Bruxelles a rămas în pronunțare în procesul prin care ROMATSA a contestat poprirea asupra încasărilor, cerută de Pfizer. Declarațiile directorului general Adrian Cojoc

Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles a audiat luni părțile implicate în procesul prin care Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA R.A.) a contestat poprirea asupra încasărilor de la EUROCONTROL, măsură obținută de Pfizer în procesul deschis împotriva statului român, confirm informațiilor obținute în exclusivitate de reporterul Mediafax de la conducerea ROMATSA.
Instanța de la Bruxelles a rămas în pronunțare în procesul prin care ROMATSA a contestat poprirea asupra încasărilor, cerută de Pfizer. Declarațiile directorului general Adrian Cojoc
Mădălina Prundea
26 oct. 2026, 16:50, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reprezentanții Administrației Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA R.A.) au susținut, luni, eliminarea definitivă a popririi asupra încasărilor de la EUROCONTROL, a transmis conducerea furnizorului național de servicii de navigație aeriană, pentru Mediafax.

Audierile în fața judecătorilor Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles vin după ce, la finalul lui august, ROMATSA a obținut, temporar, printr-o ordonanță a instanței de la Bruxelles, cu efect din 9 august, suspendarea popririi asupra încasărilor care ar fi trebuit să vină de la EUROCONTROL.

De precizat că efectele acestei ordonanțe provizorii durează până în momentul în care judecătorul de executare de la Tribunalul din Bruxelles va pronunța o decizie definitivă asupra cererii de suspendare.

„Azi au fost susținute pledoariile avocaților ROMATSA, ai statului român ai EUROCONTROL precum și cei care au reprezentat Pfizer. În urma acestora judecătorul de caz a anunțat că se retrage pentru a delibera, termenul anunțat pentru verdict fiind cel târziu 26 noiembrie 2026. Dorim să mulțumim tuturor părților implicate, îndeosebi reprezentanților Ministerului Finanțelor pentru bună coordonare în susținerea cauzei”, a declarat, luni, Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, în exclusivitate pentru Mediafax.

Traseul cauzei

ROMATSA a fost notificată, la începutul lunii, de EUROCONTROL cu privire la procedura de executare silită inițiată de Pfizer România SRL împotriva statului român, pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

Așa cum a explicat Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, într-un interviu acordat anterior Mediafax, regia este afectată, în calitate de terț, de o procedură de executare silită aferentă unui litigiu în care nu este și nu a fost parte.

ROMATSA este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, desemnat pentru întregul spațiu aerian al României (FIR București). Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 de controlori de dirijare și informare trafic aerian și 350 de specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Se autofinanțează integral din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile furnizate, adică peste 98% din veniturile sale, și nu primește subvenții de la bugetul de stat.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Ionel Rusen, eliberat din arest alături de Călin Georgescu. Procurorii pot face contestație
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Două primării își dispută peste 120 ha în zonă de „boom” imobiliar: Iașiul vrea să construiască aici un stadion
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor