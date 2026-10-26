Instanța de la Bruxelles a rămas în pronunțare în procesul prin care ROMATSA a contestat poprirea asupra încasărilor, cerută de Pfizer. Declarațiile directorului general Adrian Cojoc

Reprezentanții Administrației Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA R.A.) au susținut, luni, eliminarea definitivă a popririi asupra încasărilor de la EUROCONTROL, a transmis conducerea furnizorului național de servicii de navigație aeriană, pentru Mediafax.

Audierile în fața judecătorilor Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles vin după ce, la finalul lui august, ROMATSA a obținut, temporar, printr-o ordonanță a instanței de la Bruxelles, cu efect din 9 august, suspendarea popririi asupra încasărilor care ar fi trebuit să vină de la EUROCONTROL.

De precizat că efectele acestei ordonanțe provizorii durează până în momentul în care judecătorul de executare de la Tribunalul din Bruxelles va pronunța o decizie definitivă asupra cererii de suspendare.

„Azi au fost susținute pledoariile avocaților ROMATSA, ai statului român ai EUROCONTROL precum și cei care au reprezentat Pfizer. În urma acestora judecătorul de caz a anunțat că se retrage pentru a delibera, termenul anunțat pentru verdict fiind cel târziu 26 noiembrie 2026. Dorim să mulțumim tuturor părților implicate, îndeosebi reprezentanților Ministerului Finanțelor pentru bună coordonare în susținerea cauzei”, a declarat, luni, Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, în exclusivitate pentru Mediafax.

Traseul cauzei

ROMATSA a fost notificată, la începutul lunii, de EUROCONTROL cu privire la procedura de executare silită inițiată de Pfizer România SRL împotriva statului român, pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

Așa cum a explicat Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, într-un interviu acordat anterior Mediafax, regia este afectată, în calitate de terț, de o procedură de executare silită aferentă unui litigiu în care nu este și nu a fost parte.

ROMATSA este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, desemnat pentru întregul spațiu aerian al României (FIR București). Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 de controlori de dirijare și informare trafic aerian și 350 de specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Se autofinanțează integral din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile furnizate, adică peste 98% din veniturile sale, și nu primește subvenții de la bugetul de stat.