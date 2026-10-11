Zile cu febră, absențe de la serviciu, vârstnici sau copii bolnavi. Medicii de familie îndeamnă la vaccinarea antigripală

Apelul este adresat atât persoanelor sănătoase, cât și bolnavilor cronici. Mesajul se adresează vârstnicilor peste 65 de ani, copiilor, tinerilor dar și adulților.

„Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate”, transmite SNMF în comunicatul publicat.

Potrivit SNMF, organismul are nevoie de două săptămâni pentru a-și construi protecția împotriva gripei.

„Vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ două săptămâni. De aceea nu are sens să așteptăm primele cazuri sau primele știri despre epidemie. Gripa nu este o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile”, afirmă Dr. Diana Mergeani, președinta SNMF.

Risc mai crescut pentru persoanele vulnerabile

Potrivit președintei Societății Naționale de Medicină a familiei, vaccinurile „sunt în farmacii”, iar medicii de familie sunt „pregătiți să recomande fiecărui pacient” opțiunea potrivită. Medicul a mai afirmat că este o decizie bună atât pentru persoanele individuale, cât și pentru familiile lor.

Medicii atrag atenția că gripa poate evolua de la forme ușoare până la pneumonie, agravarea bolilor cronice și spitalizare.

„Riscul de forme severe este mai mare pentru persoanele vârstnice, copii, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice și cei cu imunitate scăzută”, informează SNMF.

Potrivit medicilor, pentru aceste categorii, vaccinarea reduce riscul de îmbolnăvire, dar și riscul de complicații severe și spitalizare.

Febră, absențe de la serviciu

Cu toate acestea, gripa nu ocolește nici oamenii sănătoși, iar boala poate aduce după sine zile cu febră, absențe de la muncă, familii întregi, bolnave în același timp, având un cost profesional, personal și social.

Potrivit medicilor, copiii sunt principalii vectori de transmitere a virusului gripal. Copiii îl contactează de la creșă, școală sau grădiniță, iar apoi acesta se răspândește și acasă, în familie.

„Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate. Iar când vaccinăm și adulții, și vârstnicii, și pacienții cronici, construim împreună un scut care ține gripa la distanță”, a declarat Dr. Răzvan Miftode, Vicepreședintele SNMF.

Medicii afirmă că vaccinarea este pentru copii, femei însărcinate, persoane vârstnice și pacienți cu boli cronice.

Două tipuri de vaccin antigripal

Există două tipuri de vaccin anti-gripal: cel injectabil și cel nazal. Vaccinul injectabil se poate administra la bebelușii de peste 6 luni, bătrâni și adulți, în timp ce vaccinul nazal este recomandat pentru copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Varianta cea mai potrivită va fi recomandată de medicul de familie în funcție de vârstă și starea de sănătate.

Potrivit SNMF, în sezonul 2025- 2026 doar puțin peste 1,3 milioane de români s-au vaccinat antigripal, însumând un procent de 6,9% din populație, adică ce 10 ori mai mic decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru protejarea populației.

Se recomandă administrarea vaccinului în fiecare an, pentru că tulpinile de gripă care circulă sunt mereu diferite, iar vaccinurile sunt actualizate în așa fel încât să ofere protecție împotriva acestora. Dacă populația nu se vaccinează, România primește cu brațele deschise virusul gripal, potrivit medicilor.