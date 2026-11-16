Traficul aerian din SUA revine treptat la normal. Numărul de zboruri anulate sau întârziate continuă să scadă

Cel puțin 276 de zboruri au fost anulate luni și peste 850 au fost întârziate, conform site-ului de urmărire FlightAware la ora 6:30 ora locală.

Numărul de zboruri anulate sau întârziate, în scădere

Acest număr este în scădere față de duminică, zi în care peste 2.300 de zboruri au fost anulate și peste 10.000 au fost întârziate, potrivit FlightAware.

În punctul culminant al haosului de pe aeroporturi, între vineri și sâmbătă, peste 18.000 de zboruri au fost anulate și alte mii au fost întârziate, notează AFP.

„Vom vedea cum lucrurile revin… probabil complet la normal până luni”, a declarat duminică secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy.

Răbdarea pasagerilor a fost pusă la încercare pe tot parcursul weekendului, între cozile lungi de la ghișeele de check-in ale aeroporturilor și camparea improvizată în sălile de plecări.

Trump îl acuză pe Biden pentru haosul de pe aeroporturi

Președintele american Donald Trump l-a acuzat duminică pe fostul președinte Joe Biden pentru haosul creat.

Pe platforma sa Truth Social, el a numit conducerea autorității americane de reglementare a aviației (FAA) sub conducerea lui Joe Biden un „dezastru”.

„Tot ce au atins a mers prost”, a scris liderul de la Casa Albă.

În explicația dată cu o zi în urmă, administrația Trump a afirmat că lucrările „de rutină” la infrastructura de comunicații a controlului traficului aerian au fost cauza incidentului.

Când o veche linie de cupru a fost înlocuită cu fibră optică, un router a funcționat defectuos, iar printr-un efect de domino, acest lucru „a cauzat probleme de comunicare cu aeronavele”.

De asemenea, a cauzat probleme și cu sistemele radar, a explicat secretarul Transporturilor.

Nevoia urgentă de modernizare a sistemului de control al traficului aerian

Sean Duffy, care a subliniat de mult timp infrastructura îmbătrânită a controlului traficului aerian din SUA, a subliniat din nou duminică nevoia urgentă de a finanța modernizarea acesteia după ani de investiții insuficiente.

„Avem nevoie de 50 de miliarde de dolari” pentru a „evita repetarea a ceea ce s-a întâmplat vineri” și pentru a „ne asigura că americanii zboară în siguranță”, a argumentat el, potrivit sursei citate.

Congresul SUA a aprobat în 2025 o sumă de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor Administrației Federale a Aviației (FAA), dintre care unele datează din anii 1960. Prima fază urmează să fie finalizată până în decembrie 2028.

Un proiect de lege din septembrie, emis de senatorul republican Eric Schmitt, solicita investiții noi în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Administratorul FAA, Bryan Bedford, le-a spus parlamentarilor în aceeași lună că o a doua fază ar costa cu cel puțin 10 miliarde de dolari mai mult.

Duffy a declarat că fondurile sunt necesare pentru a construi o „arhitectură complet nouă” pentru rețea. El a spus că firmele de telecomunicații ar putea să o implementeze „mâine” dacă ar exista finanțare.