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Le Pen îl invită pe Zelenski la Bruxelles. Ce intenții are președintele Ucrainei

Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta a Franței, spune că este dispusă să discute cu președintele Ucrainei la Bruxelles, după ce l-a amenințat de mai multe ori că ar opri ajutorul financiar acordat Ucrainei.
Le Pen îl invită pe Zelenski la Bruxelles. Ce intenții are președintele Ucrainei
Hepta/Mediafax Foto
Coralia Frigea
13 nov. 2026, 21:41, Știri externe
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Volodimir Zelenski își dorește să o convingă pe lidera de extremă dreapta a Franței să continue să sprijine Ucraina, în cazul în care Le Pen câștigă următoarele alegeri prezidențiale.

Marine Le Pen a anunțat că este dispusă să discute cu Zelenski la Bruxelles, după promisiunile repetate privind oprirea sprijinului financiar acordat Ucrainei de către Franța.

Liderul din Franța a declarat, la Paris, că o astfel de întâlnire la Bruxelles ar fi „justificată”, deoarece „subiectul finanțării Ucrainei agită Europa”, relatează POLITICO.

„Cancelarul german începe să amenințe lumea, problema începe să devină o preocupare la nivel european și ar fi interesant să discutăm acest aspect”, a declarat Le Pen. Ea a făcut referire la refuzul lui Mertz de a mai acorda bani Ucrainei.

Când ar putea avea loc întrevederea

Le Pen a mai precizat că îi va propune președintelui ucrainean să vină la Bruxelles tot atunci când ea are stabilită o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Franța, luni.

Lidera extremei drepte din Franța este favorita în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, arată cele mai recente sondaje. Ea a afirmat că statul francez nu își mai poate permite să finanțeze apărarea Ucrainei.

Marine Le Pen a mai declarat că ajutorul acordat de Franța s-ar ridica la aproximativ șase miliarde de euro pe an. Zelenski a negat însă aceste cifre.

Zelenski și invitația inițială

Președintele Ucrainei o invitase pe Le Pen la Kiev, potrivit unei declarații pentru „l’Express”. Acesta susținea că lidera extremei drepte și-ar fi schimbat părerea dacă ar fi cunoscut ucrainenii.

Ajutorul financiar acordat Ucrainei a devenit un subiect în campaniile din cadrul alegerilor prezidențiale de anul viitor, întrucât Franța și-a propus să își scadă deficitul.

Liderul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon a stârnit și el controverse atunci când a declarat că ar trebui organizat un referendum privind viitorul Donbasului în această regiune, care se află acum sub ocupație rusă aproape în integralitate.

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