Trump îl acuză pe Zelenski că nu vrea încheierea războiului și explică de ce a suspendat aplicarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei

Președintele american Donald Trump și-a apărat duminică decizia de a suspenda aplicarea unor sancțiuni împotriva Rusiei și l-a acuzat din nou pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că nu dorește încheierea războiului, relatează DW.

„Decizia mea în privința Rusiei este foarte simplă. Negociez pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic care ar putea îndepărta, în mod nechibzuit, Rusia de la masa negocierilor”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a afirmat și că Rusia oferă un sprijin limitat Iranului, deși ar putea face mult mai mult.

Trump critică atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

De asemenea, Trump l-a criticat pe Zelenski pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia.

„Zelenski vizează rafinăriile de motorină din Rusia, știind că aceste atacuri afectează grav piețele mondiale ale motorinei, inclusiv pe cea din Statele Unite. Fermierii, crescătorii de animale și companiile de toate tipurile suferă foarte mult din această cauză, dar Rusia continuă, cu toate acestea, să livreze milioane de barili de motorină în întreaga lume, la prețuri mici”, a scris Trump.

Președintele american a susținut că Zelenski nu este interesat de încheierea conflictului.

„Lui Zelenski nu îi pasă și, sincer, având în vedere toți banii pe care îi primește din Europa, după cum se știe, și pe care coruptul Joe Biden i-a dat în trecut, el nu vrea să pună capăt acestui război și probabil că niciodată nu a vrut. Ar fi putut obține o înțelegere mai bună acum doi ani decât poate obține acum”, a adăugat Trump.

Prețurile carburanților, o problemă pentru republicani înaintea alegerilor

Trump a semnat vineri seară un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea unui nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Rusiei.

De asemenea, Trump a suspendat temporar unele sancțiuni asupra motorinei rusești, permițând livrarea acesteia pe piețele internaționale. Decizia urmărește reducerea prețurilor carburanților înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie.

Sondajele de opinie arată că republicanii riscă să piardă un număr important de mandate la alegerile din noiembrie, pe fondul nemulțumirii tot mai mari a americanilor față de creșterea prețurilor carburanților de la începutul războiului din Iran.

Cu toate acestea, majoritatea economiștilor consideră că suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei și acordul încheiat cu Moscova privind livrările de motorină vor avea un impact redus asupra prețurilor carburanților din Statele Unite.

WSJ: Putin a propus o întâlnire cu Trump și Xi Jinping, fără participarea lui Zelenski

Publicația The Wall Street Journal a relatat duminică faptul că președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea unei întâlniri cu Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, luna viitoare, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit publicației, care citează persoane familiarizate cu discuțiile, Zelenski nu ar urma să fie invitat la întâlnire, iar negocierile ar viza încheierea războiului în condiții favorabile Moscovei.