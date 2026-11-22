Evenimentul a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie, la Hotel Capitol din București, având-o ca amfitrion pe Iulia Dragomir. Alături de autor a fost invitată și Evelyne Croitoru.

Volumul abordează, prin poezie și umor, teme precum adevărul, minciuna, sinceritatea și autenticitatea, dar și contradicțiile societății contemporane.

„Cartea mea, «Unde-i râsu’ e și plânsu’», proaspăt ieșită de la tipar sub atenta îngrijire a Editurii Eikon, este o eliberare de gânduri din lesa acelei părți a minții care, cu voie sau fără, le-a ținut captive. De ce? De frică, din bun simț, din eleganță și altele asemenea. Dar, iată, prin poezie am reușit să le eliberez, să le fac să ajungă la voi și mai departe om vedea”, a declarat Mihail Vincențiu Ivan.

Autorul a descris volumul drept „un exercițiu de echilibru într-o lume aflată în dezechilibru evident, într-o lume a măștilor”.

Horațiu Mălăele, care a realizat coperta și ilustrațiile volumului, a explicat că a încercat să ofere un chip râsului și plânsului, pe care le-a descris drept „două surori gemene”.

„Râsul și plânsul, de fapt, măsoară într-un fel existența noastră. Că ce e altceva viața decât niște hohote de râs adunate într-o lacrimă?”, a spus celebrul actor și regizor.

Mihail Vincențiu Ivan este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice din Ploiești și autor al mai multor lucrări în domeniul economic, printre care „Economia socială de piață”, „Europenizarea. Procese și tendințe în dezvoltarea europeană” și „Puterea din spatele puterii”.

În ultimii ani, preocupările sale editoriale s-au extins și către zona dezvoltării personale și a reflecției asupra vieții interioare. „Unde-i râsu’ e și plânsu’” continuă această deschidere către literatură și expresie personală.