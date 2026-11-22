Fundația Brigitte Bardot a anunțat că vizitatorii vor putea descoperi casa în forma în care a rămas după dispariția actriței, fără ca aceasta să fie transformată într-un muzeu, scrie Le Figaro. Reprezentanții fundației spun că Brigitte Bardot nu și-a dorit ca locuința să devină muzeu, dar nu s-a opus organizării unor vizite.

Casa La Madrague, situată pe malul Mediteranei, la Saint-Tropez, a fost cumpărată de Brigitte Bardot în 1958. Începând din 1992, actrița a donat proprietatea fundației care îi poartă numele.

Vizitele vor fi organizate în grupuri mici și numai pe bază de rezervare, deoarece locuința are dimensiuni reduse. Modalitățile exacte de acces nu au fost încă stabilite.

Proprietatea se află la capătul unui drum comunal de coastă, într-o zonă în care accesul autocarelor nu este posibil.

Brigitte Bardot a fost înmormântată în cimitirul marin din Saint-Tropez, cu vedere spre La Madrague. În 1963, actrița a dedicat casei sale și o melodie cu același nume, devenită celebră în Franța.

Simbol al feminității

Brigitte Bardot, născută la 28 septembrie 1934, la Paris, a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe franceze și un simbol internațional al cinematografiei și al feminității anilor ’50-’60. A cunoscut consacrarea internațională în 1956, odată cu filmul „Și Dumnezeu a creat femeia”, regizat de Roger Vadim.

După ce s-a retras din cinematografie în 1973, și-a dedicat viața protecției animalelor, înființând în 1986 Fundația Brigitte Bardot, devenită una dintre principalele organizații franceze din acest domeniu.

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, în decembrie 2025. Averea sa a fost împărțită între fundația ei și singurul său fiu, Nicolas-Jacques Charrier. Mai multe bunurile personale ale actriței au fost scoase la licitație. Printre obiecte se numără balerini, inele cu diamante, dar și ustensile de bucătărie sau haine. Conform BBC, obiectele provin din cele două case ale actriței din Saint-Tropez, precum și din apartamentul ei din Paris.