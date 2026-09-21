Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație. Unde vor merge încasările

Aproape 300 de loturi au fost expuse în sălile de licitații Drouot din centrul Parisului, iar fanii lui Brigitte Bardot s-au adunat pentru a le vedea.

Conform BBC, obiectele provin din cele două case ale actriței din Saint-Tropez, precum și din apartamentul ei din Paris.

Obiecte ce reprezentau viața ei cotidiană

„Fiecare articol aflat la vânzare poartă urma unei întâlniri, a unei implicări, a unui moment de fericire, a unei etape din viața ei. Ele spun atât povestea femeii, cât și legenda”, a spus secretarul lui Bardot, Frank Guillou.

Brigitte Bardot este considerată astăzi una dintre cele mai importante personalități feminine ale sfârșitului secolului al XX-lea. Ca model și actriță din anii 1950, a devenit o emblemă a feminității moderne și a revoluției sexuale, înainte de a prelua ulterior cauza drepturilor animalelor.

Unde vor merge încasările

Astfel, încasările vor fi donate organizației sale caritabile pentru animale, potrivit sursei citate.

Licitația, organizată luni, este o ocazie de a achiziționa obiecte de zi cu zi care au fost cândva bunurile ei intime. Pe lângă mobilă, haine și statui religioase, sunt oferite și ustensile de bucătărie, tigăi și brichete.

Alte obiecte de interes includ mașina de scris manuală pe care a folosit-o pentru a-și scrie corespondența și autobiografia, bijuterii și chitare clasice.

Și bicicleta ei e scoasă la vânzare, precum și două perechi de balerini din piele.

Vânzarea include și o selecție largă de portrete ale vedetei, unele erotice.

„Brigitte obișnuia să spună că nu vrea să fie nevoită să se uite la fața ei toată ziua, așa că nu erau pe pereți. Dar le păstra, fie pentru că îi cunoștea pe artiști, fie pentru că tablourile însemnau ceva pentru ea. Toate erau cadouri”, a spus Guillou.

Se așteaptă ca prețurile obiectelor să crească

Majoritatea loturilor au prețuri de pornire sub 100 de euro, dar se așteaptă ca licitațiile să le crească considerabil.

Actrița a murit în decembrie anul trecut la vârsta de 91 de ani, iar averea sa a fost împărțită între fundația ei și singurul său fiu, Nicolas-Jacques Charrier.