Două chitare ce aparțineau unui fost membru The Smiths, vândute la licitație cu peste 650.000 de euro

Chitara Rickenbacker 330 Réglo din 1982, folosită în timpul primelor sesiuni de înregistrări ale trupei The Smiths, s-a vândut cu 416.000 de euro.

Această sumă este de peste patru ori mai mult decât estimarea, conform AFP.

Casa de licitații a anunțat că a fost un război intens al licitațiilor care a durat peste cinci minute.

S-au vândut cu sume ce au depășit estimările inițiale

O altă chitară, o Gibson ES-355 Cherry, a depășit și ea cu mult așteptările, atingând suma de 238.000 de euro. Estimările inițiale variau între 100.000 și 150.000 de lire sterline.

Oferită lui Johnny Marr de către producătorul și fondatorul Sire Records, Seymour Stein, pentru a încuraja trupa să semneze, acest instrument emblematic i-a permis să compună notele de deschidere ale hitului „Heaven Knows I’m Miserable Now”.

Supranumită „Colecția Johnny Marr”, această vânzare include aproximativ 80 de chitare ale muzicianului. De asemenea, sunt incluse și postere de concerte, discuri de aur și platină și o colecție de muzicuțe care acoperă mai mult de patru decenii din cariera sa, potrivit sursei.

S-a despărțit de colecția sa în timp ce își redacta cartea

Chitaristul a declarat pentru BBC, la sfârșitul lunii iunie, că a luat decizia de a se despărți de colecția sa în timp ce își scria cartea „Marr’s Guitars”, publicată în 2023.

„Scrierea acestei cărți mi-a oferit o scuză să scot toate chitarele, să le fotografiez și să le duc la câteva evenimente. Când s-a încheiat acea perioadă, ideea de a le pune pur și simplu pe toate înapoi în depozit mi s-a părut cu adevărat ciudată”, a explicat el.

Acesta a adăugat că nu-i place ideea ca studioul său „să devină un muzeu”.

Cofondator al trupei The Smiths în 1982, alături de cântărețul Morrissey, Johnny Marr și-a lăsat amprenta asupra istoriei rockului independent cu stilul său cristalin și complex, înrădăcinat în pop-ul britanic.

După destrămarea trupei în 1987, s-a impus ca un colaborator căutat, lucrând cu The Pretenders, Talking Heads, Bryan Ferry și Oasis, potrivit sursei citate.