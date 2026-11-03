La Bola Negra”, cel mai profitabil film spaniol al anului 2026 și a treia producție locală din istorie. Reprezentantul Spaniei în cursa pentru Premiile Oscar a obținut încasări mondiale de 43,4 milioane de dolari

Lungmetrajul premiat la Cannes pentru regie a depășit comedia „Torrente Presidente”, care acumulase 31,6 milioane de dolari, și a ajuns la aproximativ 5,5 milioane de bilete vândute în cinematografele spaniole, potrivit datelor Rentrak citate de publicația americană Deadline.

Producția ocupă astfel și poziția a treia în clasamentul celor mai profitabile filme spaniole din toate timpurile, după „Ocho apellidos vascos” (2014) și „The Impossible” (2012).

Succesul comercial este susținut de faptul că filmul a continuat să conducă box-office-ul spaniol pentru a șasea săptămână consecutivă. Lansat pe 25 septembrie, în perioada campaniei Fiesta del Cine, când prețul biletelor a fost redus la 3,50 euro, lungmetrajul a atras un public numeros și a depășit așteptările distribuitorului independent Elástica Films.

Un succes și pe piața nord-americană

„La Bola Negra” a început distribuția limitată în Statele Unite ale Americii pe 16 octombrie, în patru cinematografe din New York și Los Angeles, unde a obținut încasări de 277.500 de dolari în primul weekend. Media de 69.300 de dolari pe sală a reprezentat cel mai bun debut limitat al unui film în limba spaniolă pe piața americană și al doilea cel mai bun rezultat pentru o producție într-o limbă străină, potrivit sursei citate.

După trei weekenduri de proiecții în America de Nord, în 38 de cinematografe, filmul acumulase aproximativ 1,2 milioane de dolari. Alte piețe internaționale, inclusiv Australia și Noua Zeelandă, au contribuit cu aproximativ 300.000 de dolari la încasările totale.

Penélope Cruz și Glenn Close, în distribuția unei povești inspirate de Federico García Lorca

„La Bola Negra” urmărește poveștile interconectate ale trei bărbați din epoci diferite, construite în jurul unor teme precum sexualitatea, dorința, suferința și moștenirea culturală. Filmul își găsește inspirația în una dintre ultimele opere neterminate ale poetului și dramaturgului spaniol Federico García Lorca.

Din distribuție fac parte muzicianul Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz și Glenn Close.

Regia și scenariul sunt semnate de Javier Calvo și Javier Ambrossi, cunoscuți în industria spaniolă sub numele de „Los Javis”. Filmul a fost recompensat cu premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes din 2026, acordat ex aequo celor doi realizatori.

Producția a primit, de asemenea, Premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Toronto și a fost selectată pentru a reprezenta Spania la cea de-a 99-a ediție a premiilor Oscar, programată în 2027.

În plus, „La Bola Negra” a obținut o nominalizare la British Independent Film Awards, la categoria cel mai bun film internațional independent, consolidându-și parcursul în sezonul premiilor cinematografice.

Netflix a achiziționat drepturile de distribuție pentru SUA, într-o tranzacție estimată de presa americană la aproximativ cinci milioane de dolari. Platforma pregătește lansarea filmului în streaming, după perioada de exploatare în cinematografe.

În România, filmul este programat să fie lansat la nivel național în luna februarie 2027.