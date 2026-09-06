Filmul lui Nolan, „The Odyssey”, depășește „Spider-Man: Brand New Day” la box-office-ul mondial

„The Odyssey” a obținut în acest weekend încasări globale de 45,96 milioane de dolari, în timp ce producția Sony/Marvel „Spider-Man: Brand New Day”, aflată în al șaselea weekend, a generat 44,1 milioane de dolari, potrivit datelor publicate de Deadline.

Filmul lui Nolan, cu Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland și Zendaya în distribuție, a ajuns la un total mondial de 1,627 miliarde de dolari, dintre care 584,7 milioane de dolari provin din America de Nord. „The Odyssey” se apropie astfel de „Jurassic World”, care deține în prezent recordul pentru cele mai mari încasări la nivel mondial pentru un film Universal, cu 1,67 miliarde de dolari.

„The Odyssey” a depășit totodată pragul de un miliard de dolari în afara Americii de Nord, devenind al 17-lea film din istorie care reușește această performanță.

În clasamentul mondial, „Spider-Man: Brand New Day” continuă însă să domine la capitolul încasări totale. Filmul cu Tom Holland și Zendaya a ajuns la aproximativ 2,4 miliarde de dolari, devenind al treilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile, după „Avatar”, cu aproximativ 2,9 miliarde de dolari, și „Avengers: Endgame”, cu 2,799 miliarde de dolari.

„Spider-Man: Brand New Day” a acumulat până duminică 917,8 milioane de dolari în America de Nord și 1,485 miliarde de dolari pe piețele internaționale. Filmul mai are astfel o șansă de a depăși recordul nord-american stabilit de „Star Wars: The Force Awakens”, care a obținut 936,66 milioane de dolari.

„The Odyssey”, filmul companiei Universal cu cele mai mari încasări în China

„The Odyssey” a înregistrat rezultate impresionant în mai multe piețe. În Coreea de Sud, filmul a obținut 7,6 milioane de dolari și a ajuns la un total de 80 de milioane de dolari, devenind cea mai de succes producție Universal în această țară. În China, filmul a adăugat 5,6 milioane de dolari, pentru un total de 98,4 milioane.

„The Odyssey” a avut, de asemenea, rezultate solide în Germania, Marea Britanie și Irlanda, Franța, Australia și Italia.

Succesul peliculei este susținut și de performanța formatului IMAX. „The Odyssey” a generat în acest weekend 22,2 milioane de dolari din vânzările globale de bilete IMAX, ajungând la un total de 486 de milioane de dolari și devenind filmul cu cele mai mari încasări din istoria companiei în acest format.

În Japonia, unde filmul a beneficiat de proiecții în avanpremieră pe 62 de ecrane IMAX, „The Odyssey” a obținut 755.000 de dolari.