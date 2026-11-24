Maria Teodora Cernat era colaboratoare permanentă a teatrului din 2015 și făcea parte din distribuția corului în spectacolele instituției. În calitate de mezzosoprană, a evoluat în producții precum „Liliacul”, „Magic Swing”, „O sole mio” și „Flautul fermecat”.

Artista a studiat canto clasic la Liceul de Arte „George Georgescu” din Tulcea și a absolvit Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța, unde și-a continuat pregătirea printr-un program de masterat în Arta Spectacolului Liric.

De-a lungul carierei, a colaborat și cu Ansamblul „Dorulețul” din Tulcea și Ansamblul Profesionist „Brâulețul” din Constanța. De asemenea, cânta în corul Parohiei „Sfântul Mina” din Constanța.