Celebrul musical „My Fair Lady” ajunge la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”din Constanța. Când va avea loc spectacolul

Spectacolul va avea loc duminică, 11 octombrie 2026, de la ora 18:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța.

Inspirat de piesa „Pygmalion” de George Bernard Shaw și de filmul realizat de Gabriel Pascal, „My Fair Lady” spune povestea Elizei Doolittle, o tânără florăreasă care acceptă provocarea profesorului Henry Higgins de a-și transforma vorbirea, comportamentul și statutul social.

Dincolo de umor și de farmecul muzical, spectacolul vorbește despre identitate, educație, demnitate și libertatea de a-ți decide propriul destin.

Publicul va putea revedea o producție în care teatrul, muzica și dansul se întâlnesc într-un univers scenic plin de culoare.

Conducerea muzicală este asigurată de Constantin Grigore – București.

Distribuția îi reunește pe: Lucia Mihalache, Ștefan Popov – București, Lică Gherghilescu, Orest Pîslariu – București, Anca Dorneanu, Ionuț Boanches, Gabriela Dobre, Mihaela Ionescu, Octavian, Minea, Adrian Pîrlea, Andrei Băican, Mircea Găvan – debut, Silviu Vizan, Ana Mladinovici, Ștefan Lepădatu, Iulia Stănei și Robert Safta.

Producția beneficiază de o echipă artistică formată din Ștefan Vlad Grosu-Munteanu, Alice Barb, Adriana Grand și Mihail Mîndruțiu, care contribuie la construcția unui spectacol complex, în care muzica, mișcarea și teatrul se completează.

Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, zilnic, între orele 9:00 și 16:00. De asemenea, pot fi cumpărate și de la locația spectacolului, cu 3 ore înainte de începere.