Prima pagină » Știrile zilei » Celebrul musical „My Fair Lady” ajunge la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”din Constanța. Când va avea loc spectacolul

Celebrul musical „My Fair Lady” ajunge la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”din Constanța. Când va avea loc spectacolul

„My Fair Lady”, celebrul musical semnat de Frederick Loewe, pe libretul lui Alan Jay Lerner, ajunge la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța.
Celebrul musical „My Fair Lady” ajunge la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”din Constanța. Când va avea loc spectacolul
Sursa foto: Facebook / Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 14:56, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Spectacolul va avea loc duminică, 11 octombrie 2026, de la ora 18:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța.

Inspirat de piesa „Pygmalion” de George Bernard Shaw și de filmul realizat de Gabriel Pascal, „My Fair Lady” spune povestea Elizei Doolittle, o tânără florăreasă care acceptă provocarea profesorului Henry Higgins de a-și transforma vorbirea, comportamentul și statutul social.

Dincolo de umor și de farmecul muzical, spectacolul vorbește despre identitate, educație, demnitate și libertatea de a-ți decide propriul destin.

Publicul va putea revedea o producție în care teatrul, muzica și dansul se întâlnesc într-un univers scenic plin de culoare.

Conducerea muzicală este asigurată de Constantin Grigore – București.

Distribuția îi reunește pe: Lucia Mihalache, Ștefan Popov – București, Lică Gherghilescu, Orest Pîslariu – București, Anca Dorneanu, Ionuț Boanches, Gabriela Dobre, Mihaela Ionescu, Octavian, Minea, Adrian Pîrlea, Andrei Băican, Mircea Găvan – debut, Silviu Vizan, Ana Mladinovici, Ștefan Lepădatu, Iulia Stănei și Robert Safta.

Producția beneficiază de o echipă artistică formată din Ștefan Vlad Grosu-Munteanu, Alice Barb, Adriana Grand și Mihail Mîndruțiu, care contribuie la construcția unui spectacol complex, în care muzica, mișcarea și teatrul se completează.

Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, zilnic, între orele 9:00 și 16:00. De asemenea, pot fi cumpărate și de la locația spectacolului, cu 3 ore înainte de începere.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
„Câte alegeri vom mai anula?” Crin Antonescu demontează coridorul sanitar: „AUR nu e mai extremist decât USR”
Gandul
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Calculul care îl trimite pe Cătălin Cherecheș înapoi la pușcărie. De ce reîncarcerarea este inevitabilă, indiferent de decizia Curții de Apel Cluj
Libertatea
Zilele de concediu nefolosite nu se pierd automat după 18 luni. Ce trebuie să știe angajații
CSID
Vrei să-ți modernizezi garajul? Dedeman vinde o ușă metalică la preț redus, care poate fi automatizată
Promotor