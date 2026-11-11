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„Giselle” – o iubire dincolo de moarte, o promisiune frântă și o poveste în care grația dansului întâlnește eternitatea sentimentelor

Poate iubirea să supraviețuiască trădării? Poate o inimă frântă să găsească puterea de a ierta chiar și dincolo de moarte? Vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:30, Opera Națională București invită publicul într-un univers fascinant, plin de poezie, mister și emoție, prin spectacolul de balet „Giselle”, una dintre cele mai îndrăgite și tulburătoare capodopere ale baletului romantic universal.
„Giselle” - o iubire dincolo de moarte, o promisiune frântă și o poveste în care grația dansului întâlnește eternitatea sentimentelor
Ciprian Demeter
11 nov. 2026, 10:50, Cultură-Media
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Într-un sat pitoresc, tânăra Giselle trăiește bucuria primei iubiri, fără să știe că bărbatul căruia îi dăruiește întreaga sa inimă ascunde un secret devastator. Albrecht, un nobil deghizat în simplu țăran, îi promite iubire, dar adevărul despre identitatea și logodna sa declanșează o tragedie.

Copleșită de durere și trădare, Giselle își pierde viața, iar povestea ei continuă într-o lume misterioasă, populată de wilis, spirite ale tinerelor părăsite înainte de nuntă, condamnate să danseze în eternitate.

O iubire care transcende moartea

Dar ce se întâmplă atunci când iubirea refuză să se supună chiar și morții? Poate iertarea să învingă răzbunarea într-o lume în care sufletele nu-și mai găsesc odihna?

Prin delicatețea mișcărilor, expresivitatea coregrafică și frumusețea muzicii, „Giselle” construiește două universuri contrastante: unul al bucuriei și al inocenței, celălalt al misterului, al umbrelor și al iubirii care transcende granițele dintre lumi. Actul al doilea, cu aparițiile eterice ale wilis-urilor, este una dintre cele mai poetice și impresionante imagini ale baletului romantic, o demonstrație de grație, virtuozitate și sensibilitate artistică.

Va reuși oare Giselle să-și salveze iubitul de blestemul celor care au fost trădate? Sau iubirea sa va fi ultima dovadă că iertarea poate fi mai puternică decât moartea?

„Giselle” este o experiență poetică despre fragilitatea sufletului, puritatea sentimentelor și forța unei iubiri care nu cunoaște limite.

Vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:30, lăsați-vă purtați de magia baletului romantic într-o poveste în care dansul este limbajul inimii, iar frumusețea se naște chiar și din cele mai sfâșietoare tragedii.

Trebuie doar să fiți acolo și să vă lăsați seduși de farmecul unei capodopere în care iubirea sfidează timpul, grația învinge întunericul, iar emoția fiecărui pas de dans vă va aminti că unele iubiri sunt atât de puternice, încât nici moartea nu le poate pune capăt.

Bilete și informații despre stagiune

Informații despre stagiunea 2026-2027, cât și calendarul spectacolelor și evenimentelor desfășurate la Opera Națională București puteți afla de pe site-ul oficial, de pe pagina de Instagram, sau de pe pagina de Facebook.

Biletele pot fi achiziționate atât on-line de pe situl https://tickets.operanb.ro cât și de la casa de bilete aflată în incinta operei din Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, sect. 5.

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