Seducătorul care crede că poate scăpa de orice. „Don Giovanni” de Mozart revine pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București invită publicul vineri, 23 octombrie, de la ora 18:30, la o întâlnire cu „Don Giovanni”, capodopera lui Wolfgang Amadeus Mozart, o operă în care pasiunea, seducția, ironia și tragicul se împletesc într-o poveste despre libertate, responsabilitate și limitele pe care omul ajunge să le descopere abia atunci când le sfidează.

Don Giovanni este aristocratul seducător care pare să trăiască după propriile legi

Pentru el, iubirea se reduce la cucerire, promisiunea se transformă într-un joc, iar oamenii ajung adesea simple personaje în propria aventură. Alături de Leporello, servitorul său, protagonistul traversează o lume în care dorințele se ciocnesc, secretele ies la iveală, iar fiecare faptă lasă urme în viețile celor din jur.

Dar poate cineva să trăiască fără să răspundă pentru propriile alegeri? Poate seducția să înlocuiască iubirea adevărată? Și cât timp poate un om să fugă de consecințele faptelor sale înainte ca trecutul să-l ajungă din urmă?

Prin geniul lui Mozart, această poveste capătă o profunzime care depășește conflictul dintre personaje

Muzica trece de la eleganța seducătoare la neliniște, de la umor la tensiune dramatică, dezvăluind contradicțiile unei lumi în care aparențele ascund adesea adevăruri dureroase. Fiecare arie, fiecare ansamblu și fiecare confruntare contribuie la construirea unui univers în care râsul poate ascunde spaima, iar farmecul poate deveni semnul unei prăbușiri iminente.

Cine este, în cele din urmă, Don Giovanni: un om liber sau un prizonier al propriilor dorințe? Este pedeapsa care îl așteaptă expresia unei justiții de neocolit sau avertismentul adresat tuturor celor care confundă puterea cu invulnerabilitatea?

În viziunea scenică semnată de Andrei Șerban, cu decor realizat de acesta, costume create de Corina Grămoșteanu și regie asociată de Daniela Dima, „Don Giovanni” se conturează ca o invitație la reflecție, dar și ca o experiență artistică în care teatrul și muzica se întâlnesc pentru a aduce în prim-plan întrebări mereu actuale despre natura umană. La pupitrul dirijoral se află Tiberiu Soare, iar pe scenă prinde viață o distribuție care reunește soliști ai Operei Naționale București și un invitat aflat la debut în rolul Comandorului.

Distribuția spectacolului „Don Giovanni”: Don Giovanni – Adrian Marcan, Leporello – Ion Dimieru, Donna Anna – Veronica Anușca, Donna Elvira – Crina Zancu, Don Ottavio – Andrei Lazăr, Zerlina – Daniela Cârstea, Masetto – Daniel Filipescu, Comandorul – Horia Radu (invitat, debut).

Spectacolul beneficiază de participarea Orchestrei, Baletului și Corului Operei Naționale București, într-o producție în care forța interpretării muzicale se întâlnește cu expresivitatea scenică.

O seară în care Mozart ne pune față în față cu noi înșine

Poate că adevărata forță a operei „Don Giovanni” stă tocmai în faptul că nu oferă răspunsuri simple. Ne face să privim dincolo de seducție, să ne întrebăm ce înseamnă libertatea atunci când ignoră responsabilitatea și să descoperim cât de subțire poate fi granița dintre fascinație și distrugere.

Vineri, 23 octombrie, de la ora 18:30, publicul este invitat la Opera Națională București pentru a redescoperi una dintre marile capodopere ale repertoriului liric universal.

Informații despre stagiunea 2026-2027, cât și calendarul spectacolelor și evenimentelor desfășurate la Opera Națională București puteți afla de pe site-ul oficial: https://www.operanb.ro/ , de pe pagina de Instagram https://www.facebook.com/operanb.ro/. Biletele pot fi achiziționate atât on-line de pe situl https://tickets.operanb.ro cât și de la casa de bilete aflată în incinta operei din Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, sect. 5.

Când muzica lui Mozart începe să vorbească despre dorință, vină și destin, rămâne o singură întrebare: suntem cu adevărat liberi să facem orice sau libertatea începe în clipa în care ne asumăm consecințele propriilor alegeri?