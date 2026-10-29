Lionel Messi, fără gol sau pasă decisivă în ultimele două meciuri ale lui Inter Miami. Remiză cu Cincinnati

Messi a evoluat pe toată durata meciului de pe Nu Stadium, fără să înscrie sau să ofere o pasă decisivă. Ultima sa contribuție directă la un gol datează din 17 octombrie, când a marcat de două ori în victoria cu 3-1 obținută de Inter Miami în deplasare, împotriva formației Atlanta United.

Ulterior, echipa din Florida a pierdut cu 0-2 în fața celor de la New York Red Bulls, în weekendul trecut, meci în care Messi a intrat de pe bancă. Argentinianul a primit cartonaș galben în minutul 44 al partidei cu Cincinnati. Este al doilea avertisment primit de argentinian în ultimele trei partide.

Cea mai lungă serie a lui Messi fără contribuție la gol la Inter Miami este de patru meciuri consecutive, înregistrată în aprilie 2025. Starul argentinian joacă la clubul din Florida din vara anului 2023.

În meciul cu FC Cincinnati, Inter Miami a deschis scorul prin Luis Suárez, în minutul 61, însă oaspeții au întors rezultatul pe final. Kenji Mboma Dem a egalat în minutul 80, iar Samuel Gidi a marcat pentru 2-1, în minutul 86. Riquelme Fillipi a salvat un punct pentru gazde, stabilind scorul final în minutul 90. Pentru Gidi, acesta a fost primul gol în tricoul lui Cincinnati.

În partida cu Inter Miami, FC Cincinnati a stabilit un record al clubului pentru golurile marcate într-un singur sezon regulat de MLS. Formația a ajuns la 66 de reușite, depășind precedenta performanță, de 64 de goluri, înregistrată în 2022.

În urma remizei, Inter Miami are 56 de puncte, fiind la două puncte în urma formației New England Revolution, în lupta pentru locul al doilea în Conferința de Est. Cele două echipe urmează să se întâlnească duminică, în meci direct, într-un duel important pentru poziționarea în play-off. Ambele formații sunt deja calificate în play-off.