Elena Rîbakina și Leylah Fernandez se întâlnesc în finala turneului WTA 500 de la Ningbo. Kazaha luptă pentru apărarea titlului

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, liderul clasamentului mondial WTA și campioana en-titre, s-a calificat în finala turneului WTA 500 de la Ningbo, din China, unde o va întâlni pe canadianca Leylah Fernandez. Competiția este dotată cu premii totale de 1.206.446 de dolari.

Sâmbătă, în semifinale, Elena Rîbakina a învins-o în două seturi, scor 6-3, 7-5, pe rusoaica Diana Șnaider, ocupanta locului 13 în clasamentul mondial.

Leylah Fernandez, aflată pe locul 30 WTA, a obținut calificarea în finală după ce a trecut tot în două seturi, cu același scor, 6-3, 7-5, de jucătoarea cehă Marie Bouzkova.

Finala este programată duminică, iar aceasta este o ocazie importantă pentru Rîbakina de a-și apăra trofeul câștigat anul trecut la Ningbo.

Rîbakina conduce în meciurile directe

Elena Rîbakina, campioană în acest an la Australian Open și US Open, a întâlnit-o de cinci ori până acum pe Leylah Fernandez în circuitul profesionist.

Jucătoarea din Kazahstan conduce în confruntările directe, cu trei victorii, inclusiv în ultimul meci dintre cele două, disputat în aprilie, la Stuttgart.

Finala de la Ningbo le oferă celor două sportive ocazia de a se lupta pentru un titlu important, turneul WTA 500 având premii totale de peste 1,2 milioane de dolari.