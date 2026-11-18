În cadrul meciului pentru calificarea la Cupa Africii pe Națiuni din 2027, care a avut loc marți seara, Abdellah Ouazane a marcat singurul gol în victoria Marocului împotriva Nigerului, cu scorul final 1-0.

Conform GOAL, fotbalistul a marcat în minutul 22 și a fost primul meci al adolescentului ca titular în echipa de seniori.

Avea 17 ani și 306 zile când a marcat primul său gol marți, ceea ce l-a făcut al doilea cel mai tânăr marcator din istoria Marocului, potrivit cifrelor publicate de Statsdufoot, o agenție specializată în statistici fotbalistice.

Recordul este în continuare deținut de Larbi Ahardane. Acesta a marcat împotriva Egiptului pe 16 aprilie 1971, la vârsta de 16 ani și 314 zile, în calificările pentru Cupa Africii pe Națiuni din 1972. După mai bine de 55 de ani, el rămâne în fruntea listei.

Cariera lui Ouazane la nivel internațional a început pe 25 septembrie 2026 împotriva Gabonului, când a jucat 15 minute într-o victorie cu 2-0.

La nivel de club, tânărul a semnat cu Ajax Amsterdam în august 2025, fiind primul său contract profesionist, valabil până în iunie 2028.