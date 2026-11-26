Bărbatul columbian, în vârstă de 33 de ani, identificat drept Cristian Morales Mendoza, a fost găsit vinovat de „muncă mercenară” și „atacuri la viața” personalului militar rus, a anunțat procuratura rusă într-un comunicat, relatează Le Figaro.

Conform acestei surse, el a ajuns în Ucraina în iulie 2025. Apoi a semnat un contract cu Brigada 60 Mecanizată ucraineană, înainte de a fi luat prizonier în regiunea Donețk în timpul luptelor din octombrie 2025.

Mercenari columbieni luptă de ambele părți pe frontul din Ucraina

Mii de columbieni luptă pe linia frontului în Ucraina, de ambele părți ale facțiunilor aflate în conflict. La sfârșitul lunii octombrie, Ministerul Afacerilor Externe din Columbia a raportat cel puțin 256 de morți și 973 de dispăruți printre cetățenii săi în războiul condus de Rusia din Ucraina. Ministerul a specificat că cel puțin 162 de columbieni au murit luptând alături de forțele ucrainene și 94 în cadrul armatei ruse.

Foștii soldați columbieni sunt cunoscuți și căutați în întreaga lume ca mercenari sau auxiliari, datorită experienței acumulate în conflictul armat intern violent care devastează părți ale țării. Din 2022, mai mulți cetățeni străini au fost condamnați și închiși de instanțele ruse pentru „activitate mercenară” în numele Ucrainei.