Peste trei milioane de români s-au confruntat în 2025 cu deprivare materială și socială severă, ceea ce înseamnă aproape 17% din populația țării, potrivit datelor Eurostat.

România ocupă, din acest punct de vedere, primul loc în Uniunea Europeană, cu o pondere de aproape 2,7 ori mai mare decât media comunitară, de 6,3%.

Rata României, de aproximativ 16,8%, o plasează înaintea Bulgariei (15,0%) și a Greciei (14,9%), potrivit datelor citate de presa internațională.

România e înaintea Bulgariei la „sărăcie”

Eurostat a publicat media UE pe 17 noiembrie 2026, când a anunțat că 6,3% dintre europeni trăiau în 2025 în deprivare severă, față de 6,4% în 2024.

Rata României a scăzut ușor față de 2024, când era de 17,2%, dar țara a rămas pe primul loc. Bulgaria a coborât de la 16,6% la 15,0%, în timp ce Grecia a urcat de la 14,0% la 14,9%.

Indicatorul măsoară câți oameni nu își permit cel puțin șapte din 13 elemente considerate necesare unei vieți decente.

Nici tinerii n-o duc bine

Lista include acoperirea unei cheltuieli neprevăzute, un concediu de o săptămână departe de casă, o masă cu carne, pește sau echivalent vegetarian la două zile, încălzirea corespunzătoare a locuinței sau înlocuirea hainelor uzate.

România conduce și clasamentul deprivării severe în rândul tinerilor.

În 2025, rata a fost de 15,1% pentru grupa 15 – 29 de ani, față de 5,8% media UE, potrivit Eurostat.

Grecia (14,7%) și Bulgaria (14,0%) au urmat.

Pe indicatorul mai larg, riscul de sărăcie sau excluziune socială, România nu a fost pe primul loc în 2025.

Cu 27,4%, a fost în urma Bulgariei (circa 29%) și a Greciei (27,5%).