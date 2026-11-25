Procentul de creștere nu este încă stabilit, acesta urmând să fie calculat în urma discuțiilor cu Ministerul Finanțelor. „Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a afirmat Robu.

Potrivit președintei CNPP, instituția este pregătită să pună în aplicare majorarea imediat ce va fi stabilită și aprobată formula de creștere. Aceasta a atras însă atenția că orice majorare trebuie fundamentată financiar și să țină cont de capacitatea bugetului de a susține cheltuielile suplimentare.

„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat șefa Casei de Pensii.

Potrivit prezentării susținute la congres, sistemul public de pensii avea 4.674.547 de pensionari, iar sustenabilitatea sa depinde nu doar de legislație, ci și de evoluția demografică, ocuparea forței de muncă, nivelul contribuțiilor și productivitatea economiei.

Procentul efectiv al majorării urmează să fie comunicat după finalizarea calculelor bugetare și adoptarea actelor normative necesare.