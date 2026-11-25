„Informarea legată de 2,2 milioane de pensii greșite a pornit de la o greșeală a unui ziarist care a interpretat greșit raportul de audit al Curții de Conturi”, a declarat Robu.

Potrivit acesteia, auditorii verifică un număr limitat de dosare, iar rezultatele sunt ulterior extrapolate statistic. Prin urmare, cifra de 2,2 milioane nu reprezintă numărul unor dosare verificate individual și confirmate ca având erori.

„În cadrul acestor rapoarte se verifică eșantioane foarte mici de dosare. Și rezultatul se extrapolează”, a explicat președinta CNPP.

Casa Națională de Pensii Publice a transmis și în septembrie 2026 precizări oficiale în acest sens, arătând că o estimare prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele incluse în estimare au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. Instituția a precizat că fiecare situație semnalată de Curtea de Conturi trebuie verificată individual, iar eventualele diferențe de drepturi trebuie soluționate potrivit legii. Robu a mai arătat că o casă teritorială de pensii este auditată cel puțin o dată la doi ani, iar misiunile de audit vizează întreaga activitate a instituției, nu exclusiv dosarele de pensie. Declarațiile au fost făcute în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, la Palatul Parlamentului.