UPDATE. Reacția IKEA la investigația Greenpeace

Reprezentanții Inter IKEA Group susțin că exploatarea forestieră la care face referire investigația Greenpeace a avut loc într-o zonă destinată producției de lemn, în care activitățile silvice sunt permise.

„Situl nu este clasificat drept pădure virgină sau seculară, nu este inclus în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, iar activitățile silvice sunt permise în cadrul de management Natura 2000 aplicabil”, au transmis reprezentanții Inter IKEA Group.

Compania precizează că a evaluat practicile de exploatare, a trimis experți silvici în teren și a purtat discuții cu furnizorul, cu ocolul silvic local și cu Forest Stewardship Council (FSC), organizație internațională care stabilește standarde de certificare pentru gestionarea responsabilă a pădurilor.

„IKEA a decis să monitorizeze îndeaproape regenerarea pe acest sit, pentru a se asigura că se instalează o pădure nouă. Acest lucru este pe deplin conform cu cerințele legale aplicabile”, se arată în punctul de vedere transmis de companie.

Reprezentanții grupului susțin, de asemenea, că imaginea analizată surprinde doar o mică parte din sectorul forestier și nu este reprezentativă pentru întreaga suprafață a acestuia. Potrivit companiei, activitatea de exploatare respectă legislația locală, iar măsurile adoptate sunt „rezonabile și proporționale”.

Inter IKEA Group contestă și afirmația conform căreia pădurea a fost tăiată înainte de a beneficia de un regim de protecție strictă.

„Harta citată în raportul Greenpeace prezenta zone propuse, aflate în evaluare și consultare, și nu o desemnare finală. Inter IKEA Group nu a participat la acest proces și nu a fost implicat în elaborarea, revizuirea sau consultarea formală privind cartarea propusă”, precizează reprezentanții grupului.

Compania menționează, de asemenea, că includerea unei zone pe lista celor propuse pentru protecție nu impune, în sine, restricții legale sau de certificare asupra activităților forestiere.

Știrea inițială

Materialul documentează situația din zona Rusca Montană, unde echipa de investigație a identificat intervenții forestiere extinse într-o arie protejată, deși exploatarea lemnului ar trebui să respecte reguli stricte de conservare.

Potrivit Greenpeace România, echipa organizației a analizat timp de mai multe luni imagini satelitare, autorizații de exploatare și rețele de companii, pentru a identifica cine exploatează pădurile și unde ajunge lemnul.

„Din păcate, exploatarea forestieră e legală în ariile protejate”

„Din păcate, exploatarea forestieră este legală în ariile protejate”, explică unul dintre activiștii Greenpeace în documentar. El spune însă că, în zona investigată, există un plan de management care stabilește limite clare pentru intervențiile forestiere.

Printre regulile care ar trebui respectate se numără interzicerea tăierilor la ras, păstrarea a cel puțin șapte arbori-mamă la hectar, protejarea stratului superficial de sol împotriva eroziunii și evitarea utilizării utilajelor grele care pot deteriora ecosistemul.

Drum de 16 kilometri și urme adânci de eroziune în pădure

Imaginile surprinse de echipa de investigație arată utilaje care forează în versant pentru a permite detonări și construirea unui drum forestier.

În materialul filmat se spune că ar fi vorba despre o infrastructură de aproximativ 16 kilometri, destinată transportului lemnului cu camioane de mare tonaj.

Camioane de tone în arii protejate

„O breșă de 16 kilometri chiar în mijlocul unei arii protejate și toate acestea exclusiv pentru camioanele grele de transport al lemnului”, remarcă naratorul documentarului.

Pe traseu, echipa identifică bușteni depozitați de-a lungul drumului, urme adânci lăsate de utilaje și porțiuni importante de sol erodat.

Greenpeace atrage atenția și asupra scurgerilor de ulei provenite de la utilajele forestiere.

Acesta arată că unele dintre scurgeri ajung în albia unui râu, iar apa este folosită inclusiv pentru alimentarea unei localități din apropiere. Poluarea ar reprezenta un risc atât pentru comunitățile locale, cât și pentru biodiversitate, în special pentru amfibieni și alte specii care depind de ecosistemul acvatic.

„Vezi de-a lungul traseului astfel de scurgeri de ulei și imaginează-ți că apa ajunge în cel mai mare baraj și, din nou, avem un rezervor de apă pentru oamenii din sat”, explică activistul.

Pădure seculară afectată, iar zona ar putea pierde statutul de protecție

Documentarul prezintă și consecințele tăierilor asupra ecosistemului. În zona investigată se aflau arbori care crescuseră de sute de ani, iar exploatarea forestieră ar fi lăsat în urmă versanți afectați, cu vegetație îndepărtată și sol expus.

Reprezentanții Greenpeace explică faptul că stratul de sol viu este foarte subțire, de aproximativ 10 centimetri în anumite locuri, iar pădurea are un rol esențial în protejarea acestuia.

Odată cu îndepărtarea arborilor, solul rămâne expus razelor solare și ploilor, ceea ce accelerează uscarea și eroziunea. Resturile vegetale uscate pot deveni, de asemenea, combustibil pentru eventuale incendii de pădure.

„În urmă rămâne distrugerea”

„Când toți copacii sunt tăiați dintr-o dată, ecosistemul dispare. Fără umbră, soarele usucă stratul subțire de humus, iar vântul transportă pământul. În urmă rămâne distrugerea”.

Un alt aspect semnalat în material este că zona investigată ar fi fost luată în calcul pentru includerea într-un regim de protecție strictă, în contextul obiectivului Uniunii Europene de a proteja strict cel puțin 10% din suprafața terestră până în 2030.

Potrivit documentarului, la scurt timp după filmări, zona ar fi dispărut de pe lista siturilor propuse pentru protecție. Explicația prezentată este că o pădure deja degradată prin tăieri masive nu mai îndeplinește aceleași criterii de valoare ecologică.

Greenpeace indică o legătură între lemnul exploatat și furnizorii IKEA

Una dintre principalele concluzii ale investigației prezentate în documentar vizează destinația lemnului extras din pădurile românești.

Reprezentanții Greenpeace susțin că au urmărit timp de mai multe luni lanțurile de aprovizionare, au verificat autorizațiile de exploatare și au analizat rețelele de companii implicate în comercializarea lemnului.

„IKEA”. NUmele care se repetă obsesiv

„La finalul investigației, apare în mod repetat un singur nume: IKEA”, afirmă naratorul.

Potrivit explicațiilor oferite în material, traseul lemnului ar fi fost urmărit de la titularii autorizațiilor de exploatare, prin depozitele forestiere și companiile furnizoare, până la fabrici care produc mobilier pentru IKEA.

„Avem un lanț complet de trasabilitate pentru lemn, de la pădure până la IKEA”, susține reprezentantul Greenpeace.

Documentarul afirmă că o parte din lemnul extras din Carpați ajunge la fabrici care produc pentru retailerul suedez.

Materialul îl prezintă pe IKEA drept unul dintre cei mai mari consumatori de lemn din lume și menționează că aproximativ 81% din lemnul proaspăt utilizat la nivel mondial pentru producția de mobilier a companiei ar proveni din păduri europene.

Ikea – „cel mai mare proprietar de păduri din România”

Totodată, IKEA este prezentată drept cel mai mare proprietar privat de păduri din România.

În opinia Greenpeace, amploarea consumului de lemn al companiei îi conferă acesteia o responsabilitate importantă în ceea ce privește protejarea pădurilor seculare.

„Compania ar trebui să nu mai utilizeze lemn provenit din păduri valoroase până când nu vor fi stabilite prin lege zonele care trebuie protejate strict”, este apelul formulat în documentar.

Doar 10% dintre pădurile României ar avea peste 120 de ani

Investigația atrage atenția și asupra reducerii suprafețelor de pădure bătrână din România. Potrivit cifrelor prezentate în material, doar aproximativ 10% dintre pădurile țării ar mai avea o vechime de peste 120 de ani.

Greenpeace avertizează că exploatarea intensivă nu afectează doar peisajul, ci întregul sistem natural: biodiversitatea, capacitatea pădurilor de a stoca carbon, reglarea circuitului apei și stabilitatea solului.

Nu au fost păstrați arborii care trebuiau păstrați

„O pădure intactă ne ajută să captăm carbonul, să reglăm fluxul apei, să avem un sol viu și să producem oxigenul de care avem nevoie. Odată ce pădurea dispare, pierdem un întreg sistem de servicii de care depindem”, arată activistul Greenpeace.

La finalul documentarului, echipa Greenpeace arată că, în zona verificată, regulile de management forestier nu ar fi fost respectate: nu ar mai fi rămas arborii care trebuiau păstrați, iar eroziunea solului era deja vizibilă.

Mesajul transmis? Lemnul e o resursă importantă, dar exploatarea sa nu poate fi considerată sustenabilă atunci când distruge ecosisteme care au nevoie de sute de ani pentru a se reface.