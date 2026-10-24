Rareș Bogdan: „Parcă am vorbit cu pereții. Bolojan a dat-o-n gard total”. Ce îi reproșează fostului premier și ce îi cere noului guvern

Rareș Bogdan a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, în care susține că fostul premier a greșit abordarea privind reducerea deficitului bugetar. Europarlamentarul afirmă că i-a cerut în repetate rânduri lui Bolojan să pună accentul pe investiții și pe creșterea economiei, în locul măsurilor de austeritate.

„Singura șansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei și lipsa banilor pentru plata facturilor sunt investițiile. I-am spus-o și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era președinte interimar și apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereții! Omul pur și simplu nu pricepea”, a scris Rareș Bogdan.

Acesta afirmă că i-a transmis fostului premier, în mai multe rânduri, inclusiv în timpul vizitelor la Bruxelles, că reducerea deficitului ar trebui urmărită prin creșterea produsului intern brut.

„I-am spus cu martori de vreo 3, 4 ori, în vizitele lui la Bruxelles, să termine odată cu prostiile și să nu mai încerce să „salveze” economia pe spatele pensionarilor, a companiilor românești decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile și a tot ce înseamnă inițiativă românească. I-am spus să urmărească scăderea deficitului prin creșterea PIB-ului, deci prin investiții”, a susținut europarlamentarul.

Rareș Bogdan: Bolojan a dat-o de gard total

Europarlamentarul consideră că România are oportunități importante de a atrage investiții străine, în special din Statele Unite, Canada și statele din zona Golfului. El enumeră energia, agricultura, hidrocarburile și metalele neferoase printre domeniile cu potențial, alături de producția de oțel, în perspectiva reconstrucției Ucrainei.

Rareș Bogdan compară investițiile anunțate în regiune de statele din Golf, menționând 7,5 miliarde de euro în Ungaria, 6 plus 3 miliarde de euro în Serbia, 5,5 miliarde de euro în Cehia și 15 miliarde de euro anunțate pentru Grecia.

În opinia sa, România nu a reușit să transforme în proiecte concrete o mare parte din fondurile care i-au fost alocate de investitorii din Golf.

„Au mai alocat, acum vreo 3 ani, vreo 4 miliarde pentru România, din care au reușit să pună la treabă efectiv sub 500 de milioane, restul de 3,5 mld returnându-i după un an în care banii au așteptat investiții care nu se mai deblocau”, a scris Rareș Bogdan.

El afirmă că investitorii străini continuă să vadă România drept o economie emergentă, cu potențial de dezvoltare.

„Cu toate astea, atât Emiratele, cât și restul investitorilor din Golf, alături de americani, canadieni, britanici și diverse state europene sau (din nou) India văd România ca pe o zonă emergentă sigură, cu un potențial uriaș în zona energiei, agriculturii, hidrocarburilor și metalelor neferoase. Plus ca producător de oțel în perspectiva reconstrucției Ucrainei”, a transmis europarlamentarul.

Ce așteptări are de la noul guvern și de la Luca Niculescu

Rareș Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan și în privința evoluției investițiilor, afirmând că acestea ar fi scăzut de la 3,4 miliarde de euro anual la 700 de milioane de euro în mandatul fostului premier. În postare, el nu precizează perioada exactă sau indicatorul la care se referă aceste cifre.

„Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total și nu a înțeles rolul investițiilor străine în creșterea PIB și a nivelului de trai și dezvoltarea României (căzute de la 3,4 mld anual la 700 de milioane, în mandatul lui), noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe, lucrative, pe teritoriul României”, a scris Rareș Bogdan.

Europarlamentarul face legătura între atragerea investițiilor și aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), proces pentru care îl apreciază pe Luca Niculescu.

„Avem un premier care, în ultimii 3 ani, a fost preocupat activ de aderarea României la OCDE. Intrarea țării noastre în această organizație este garanția că va juca în prima ligă economică a lumii, unde banii publici sunt cheltuiți transparent, legile oferă predictibilitate, iar investitorii au garanții că își pot plasa capitalul fără să se teamă de instabilitate și corupție”, afirmă Rareș Bogdan.

Acesta își încheie mesajul spunând că, deși și-ar fi dorit ca obiectivele economice să fie susținute de liberali, prioritatea sa rămâne dezvoltarea României.

„Mi-ar fi plăcut ca toate acestea să le realizeze o componentă liberală a guvernării. Dar până la urmă mă interesează ca țara noastră să prospere și românii să o ducă mai bine, indiferent de capacitatea partidelor de adaptabilitate la noile provocări și lumea cea nouă. România trebuie să meargă înainte. Cu sau fără partide vechi. Italia este un exemplu bun”, a conchis europarlamentarul.