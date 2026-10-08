Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași cu taxiul. După audiere, a spus că „A fost un dialog absolut normal”

UPDATE ora 14:33 Rareș Bogdan, după audierea la DNA: „A fost un dialog absolut normal”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, la ieșirea de la DNA Iași, că audierea sa s-a desfășurat în condiții normale și că le-a oferit procurorilor explicațiile solicitate în legătură cu împrejurările în care numele său a fost menționat în dosar. „A fost un dialog absolut normal și firesc între reprezentanții statului și un om care a fost menționat, pentru că au vrut să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea. Am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar”, a declarat Rareș Bogdan.

Întrebat cum a ajuns să fie implicat în această situație, europarlamentarul a explicat că discuția sa a vizat situația din Vaslui și că a vorbit cu Mihai Ponea: „Păi, am fost menționat. (…) Am stat de vorbă de-a lungul timpului (…) cu foarte mulți oameni. Și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus: «Păi, treaba omului a fost corectă și spusă». S-a menționat”.

Rareș Bogdan a susținut că discuția a durat aproximativ 24 de minute și a invocat inclusiv calitatea sa de membru al Comisiei pentru petiții a Parlamentului European pentru a explica de ce discută cu persoane care reclamă posibile abuzuri. „Am stat 24 de minute de vorbă. (…) Eu sunt și în Comisia de Petiții a Parlamentului European și am foarte multe cazuri, nu de genul ăsta, diverse cazuri, diverse situații, presupuse abuzuri sau situații speciale cu România”, a afirmat acesta.

Europarlamentarul PNL a negat că ar fi oferit indicații în speța care i-a fost prezentată și a susținut că nu avea expertiză în domeniul respectiv: „Nu, nu i-am explicat și nu aveam cum, că nu mă pricepeam, nu mă pricep la asta. Pentru mine era o singură firmă pe care o cunoșteam în tot ce înseamnă piață. Asta era firma domnului Popa, Transavia de la Alba. (…) Era strict ca să ascult o situație de posibil, posibil abuz al unor instituții. Am zis: «E prea complicat cazul, nu știu ce-i acolo, faceți-vă treaba»”.

Știrea inițială:

Rareș Bogdan a ajuns la sediul DNA Iași în jurul orei 13.00.

Europarlamentarul a fost citat la DNA Iași în dosarul în care procurorii investighează presupusele demersuri făcute de Fănel Bogos pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

„Spre deosebire de premierul demis, eu o să vin să vorbesc cu voi”, le-a spus Rareș Bogdan jurnaliștilor înainte de a intra în sediul DNA Iași.

Întrebat dacă va merge să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, întrucât a început pelerinajul, Bogdan a spus: „Cred că da. Este și vreme bună”.

Și Ilie Bolojan a fost audiat

Audierea lui Rareș Bogdan are loc la câteva zile după ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, tot în calitate de martor, în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos. Potrivit Guvernului, audierea premierului interimar s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri.

Fănel Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a conducerii DSVSA Vaslui, apelând la persoane cu influență politică și administrativă. În dosar sunt cercetate și alte persoane, între care fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Sursa video: Romania TV