Rareș Bogdan, chemat la DNA în dosarul Bogos, în care a fost audiat și Ilie Bolojan. Ce apare în stenograme

În aceeași anchetă a fost audiat recent, în calitate de martor, și Ilie Bolojan, procurorii verificând circumstanțele unei întâlniri dintre acesta și omul de afaceri.

Sursele citate de Gândul precizează că, în acest moment, nu au fost formulate acuzații împotriva lui Rareș Bogdan, numele europarlamentarului apărând în contextul informațiilor și declarațiilor strânse în dosar.

Ce apare în stenogramele din dosar

Potrivit stenogramelor citate de Mediafax, fostul general SIE Nicolae Iana l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan în 27 august 2025 și i-ar fi propus o întâlnire într-un spațiu privat, ferit de fotografii.

Scopul ar fi fost prezentarea unor foști angajați ai serviciilor secrete, despre care interlocutorul ar fi susținut că dorește să îi introducă într-o rețea de relații și influență.

Declarațiile unor martori din dosar ar indica, de asemenea, că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe Mihai Ponea, directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Europarlamentarul PNL s-ar fi interesat de situația societății Vanbet SRL, companie administrată de Fănel Bogos, motivând că solicită informațiile pentru niște cunoscuți din SIE, conform informațiilor prezentate în dosar.

Ilie Bolojan, audiat mai mult de două ore

Dosarul a ajuns anterior și la Ilie Bolojan, care a fost audiat de procurori în calitate de martor. Discuțiile au durat mai mult de două ore și au vizat întâlnirea pe care acesta a avut-o cu Fănel Bogos.

Guvernul a precizat ulterior că audierea s-a concentrat asupra circumstanțelor în care Bolojan i-a acordat o audiență omului de afaceri. Ilie Bolojan nu a făcut declarații publice la ieșirea din sediul DNA.

Ce investighează procurorii DNA

În centrul anchetei se află presupusele demersuri ale lui Fănel Bogos pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Procurorii verifică dacă omul de afaceri ar fi încercat să se folosească de persoane cu influență politică pentru a obține înlocuirea conducerii instituției. DSVSA Vaslui efectuase anterior controale la fermele administrate de acesta.

Fănel Bogos, administratorul Vanbet SRL, este cercetat pentru cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate infracțiunilor de corupție.

În ceea ce îl privește pe Rareș Bogdan, informațiile disponibile în acest moment nu indică formularea unor acuzații împotriva europarlamentarului PNL. Eventuala sa prezență la DNA Iași intervine în contextul în care procurorii încearcă să clarifice relațiile și discuțiile purtate între persoanele ale căror nume apar în anchetă.