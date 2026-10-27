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Pentagonul se pregătește de război. Bazele americane trebuie să reziste 90 de zile fără curent, apă și combustibil

Reactoare nucleare portabile, stocuri de muniție și 90 de zile fără curent sau apă din afară. Pentagonul își pregătește bazele pentru un război care ar putea lovi chiar teritoriul american.
Pentagonul se pregătește de război. Bazele americane trebuie să reziste 90 de zile fără curent, apă și combustibil
Andreea Tobias
27 oct. 2026, 12:19, Știri externe
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Planul FORTRESS al Pentagonului cere ca principalele baze militare din Statele Unite să poată funcționa cel puțin 90 de zile fără sprijin din afară. Pregătirea vizează un război de amploare care ar putea lăsa fără curent, apă și combustibil chiar teritoriul american.

„Nu vrem să ne bazăm pe infrastructura municipală civilă pentru apărarea națională. Pur și simplu nu putem. E un risc intolerabil”, a declarat pentru Fox News Digital Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Fox a relatat duminică despre planul FORTRESS al Pentagonului, pe baza unor documente interne de planificare, iar informația a fost preluată de Il Messaggero. Parnell a distribuit articolul pe X, dar nu a confirmat explicit cifra de 90 de zile.

Bazele, deconectate de la rețeaua civilă

Numele FORTRESS („fortăreață”) este un acronim pentru un program de reziliență a trupelor, energiei și aprovizionării. Planul a fost lansat pe 30 septembrie de secretarul Apărării, Pete Hegseth, la baza Quantico.

Pentagonul se teme că un conflict major ar lovi nu doar câmpurile de luptă din străinătate, ci și infrastructura de acasă. Rețelele electrice civile susțin comunicațiile, logistica, alimentarea cu apă și producția de armament.

„Fără electricitate pierzi comunicațiile, apa, logistica, liniile de asamblare și chiar structurile de comandă de bază”, a explicat Parnell.

Soluțiile avute în vedere sunt reactoare nucleare portabile, baterii de mare capacitate și microrețele care pot rupe bazele de rețeaua civilă. Armata a pornit deja pe acest drum: în august a acordat contracte de până la 2,2 miliarde de dolari pentru microreactoare nucleare la cinci baze, printre care Fort Bragg și Fort Hood. Cerința de 90 de zile ar acoperi curentul, apa, combustibilul și comunicațiile tuturor marilor instalații militare din SUA continentală.

Stocuri pentru un război pe mai multe fronturi

„Următorul conflict se va purta probabil pe mai multe fronturi. Atunci, lanțurile globale de aprovizionare se vor rupe”, a avertizat Parnell. Planul prevede rezerve strategice de muniție, combustibil, minerale critice, componente electronice, piese de schimb și materiale medicale. Cantitățile ar depinde de cât de repede le consumă armata și de cât timp le trebuie producătorilor să refacă stocurile.

Pentagonul vrea și ca fiecare echipament esențial să aibă cel puțin două surse de aprovizionare sau producție. Astfel, pierderea unei singure fabrici sau a unui furnizor nu ar opri operațiunile. Documentele mai prevăd acorduri prin care fabricile civile ar putea trece la producția pentru apărare în caz de criză.

Parnell spune că apărarea americană s-a bazat mult timp pe o presupunere depășită: că cele două oceane protejează Statele Unite. Potrivit lui, Donald Trump a renunțat la această idee, iar exemplele date sunt scutul antirachetă Golden Dome și atenția reînnoită pentru emisfera vestică, Groenlanda și Panama.

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