Pentagonul a publicat a șaptea tranșă de dosare OZN

„Sunt convins că ce am văzut cu ochii mei era un fel de aparat de zbor, cu echipajul lui, venit din spațiu”, scria Walter Haut într-o declarație pe proprie răspundere din 2002. Haut a fost ofițerul de relații publice al bazei aeriene Roswell, din New Mexico.

Documentul apare acum în dosarele OZN publicate de Pentagon, alături de un raport despre misterioasa Skinwalker Ranch, potrivit Corriere della Sera.

Ce spune mărturia despre Roswell

În iulie 1947, Roswell era singura bază americană care găzduia bombardiere nucleare. Pe 8 iulie a avut loc o ședință a personalului despre resturile strânse de la o fermă aflată la circa 64 de kilometri de oraș. Haut povestea că el și ceilalți și-au trecut din mână în mână bucăți asemănătoare unei folii de metal, subțiri ca hârtia, dar foarte rezistente. Unele aveau semne neobișnuite pe suprafață, iar nimeni nu a reușit să le identifice.

Ziarul local Roswell Daily Record a titrat atunci că baza a capturat un „disc zburător”. Ulterior, armata a spus că fusese un balon meteorologic.

Haut mai susținea că a fost dus în Clădirea 84, un hangar păzit strict. Acolo a văzut un obiect metalic „în formă de ou”, lung de 3,5 – 4,5 metri și înalt de aproape 1,8 metri, fără hublouri, aripi sau tren de aterizare. Spunea că a zărit și două trupuri sub o prelată, cu capete mai mari decât normal și de mărimea unui copil de zece ani. Numele superiorilor săi au fost acoperite în versiunea Pentagonului.

Creaturile de la Skinwalker Ranch

Al doilea document este o anchetă din primăvara lui 2010 a firmei Bigelow Aerospace Advanced Space Studies. Firma lucra ca subcontractor pentru un program de cercetare finanțat de Pentagon. Fondatorul ei, Robert Bigelow, milionar pasionat de parapsihologie, a fost proprietarul fermei din Utah, despre care se spune că ar ascunde un portal spre alte dimensiuni.

Anchetatorii au vorbit cu peste 25 de oameni, între 15 și 77 de ani: localnici, polițiști, fermieri, membri ai unui trib nativ și un șaman. Martorii au descris un „trol” mic și păros, cu brațe lungi, creaturi asemănătoare viermilor sau pterodactililor, oameni minusculi și sfere de lumină neidentificate.

Ce valoare au, de fapt, documentele

Publicarea lor de către Pentagon nu confirmă ce susțin martorii. Cercetătorul Paul Semones a declarat pentru The Epoch Times că nu e „nimic nou”. Declarația lui Haut, mort în 2005, fusese publicată încă din 2007 și apăruse în cel puțin trei cărți despre Roswell. Criticii susțin că textul a fost redactat de un cercetător OZN pe baza discuțiilor cu Haut și doar semnat de acesta.

În Utah, anchetatorii au strâns fire de păr rămase într-un gard de sârmă ghimpată, unde câinii unui localnic ar fi urmărit creatura. Testele ADN au arătat că părul provenea de la animale din zonă.