ONU susține că planul Pentagonului de a transmite în direct execuția atacatorului de la Fort Hood ar echivala cu tortura

Oficiali americani din domeniul apărării au declarat că psihiatrul armatei americane Hasan, care a împușcat și ucis 13 persoane la o bază militară în 2009, se va confrunta cu un pluton de execuție, iar execuția va fi transmisă în direct, adăugând că detaliile vor fi furnizate ulterior, potrivit The Guardian.

„Transmiterea în direct a unei execuții este echivalentă cu o execuție publică și ar încălca interdicția absolută a torturii”, a declarat Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului într-un mesaj trimis AFP.

Organismul ONU a făcut declarații similare despre execuțiile publice din Afganistan și Iran, spunând că acestea „constituie o formă de tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă”.

Deși a existat o reacție negativă la anunțul lui Pete Hegseth conform căruia Departamentul Apărării intenționează să transmită în direct execuția lui Nidal Hasan în decembrie, unii republicani de extremă dreapta au salutat vestea.

„Execuția publică este ceea ce merită acest terorist”, a declarat Andy Ogles, un congresman republican din Tennessee. „Vom fi atenți.”

66% dintre americani sunt în favoarea pedepsei cu moartea

Deși există puține cercetări privind sprijinul pentru execuțiile publice, conform unui sondaj Pew recent, 66% dintre americani sunt în favoarea pedepsei cu moartea pentru cei condamnați pentru crimă. Analizând cifrele, există și o divizare partizană – 51% dintre democrați susținând pedeapsa cu moartea, comparativ cu 84% dintre republicani.

Cu toate acestea, doar 39% dintre americani au spus că pedeapsa capitală descurajează de fapt oamenii să comită infracțiuni.

Prima execuție militară din SUA din ultimii 60 de ani

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că publicul va putea urmări execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan, fost maior al armatei SUA, condamnat pentru uciderea a 13 soldați la baza militară Fort Hood, în 2009. Dacă va avea loc, execuția, programată pentru 3 decembrie, ar fi prima execuție militară din Statele Unite din ultimii 60 de ani. Totuși, procedurile judiciare nu s-au încheiat, iar legalitatea unei transmisiuni în direct ridică semne de întrebare.