Australia vrea să blocheze transmisiunea în direct a execuției din SUA. De ce propune o lege separată față de Europa

Propunerea vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că execuția, programată pentru 3 decembrie, ar urma să fie transmisă în direct.

Fostul viceprim-ministru australian Barnaby Joyce a cerut guvernului condus de Anthony Albanese să adopte rapid o lege care să interzică explicit transmiterea în direct a execuțiilor, în loc să includă problema într-un proiect legislativ mai amplu privind controlul conținutului online.

Joyce a făcut apelul într-un interviu acordat marți seara podcastului „Canberra Playbook”, realizat de POLITICO. Acesta consideră că interzicerea transmisiunilor de acest tip ar putea obține un sprijin larg în Parlamentul australian și ar permite autorităților să răspundă rapid controverselor provocate de inițiativa administrației Trump.

Australia vrea o lege separată pentru interzicerea execuției transmise în direct

Barnaby Joyce a susținut că interzicerea transmisiunilor în direct ale execuțiilor ar trebui reglementată printr-un act normativ distinct, care să stabilească fără echivoc ce conținut este interzis.

„Dacă ai avea un proiect de lege care să stipuleze că nu vor mai avea loc transmisiuni în direct ale execuțiilor, nu cred că ar exista vreun membru al Parlamentului care să nu voteze în favoarea lui”, a declarat fostul viceprim-ministru, potrivit POLITICO.

Joyce a avertizat că includerea problemei într-o reformă mai amplă privind platformele digitale ar putea oferi autorităților competențe extinse de control asupra conținutului online.

Acesta a criticat abordarea guvernului, argumentând că o lege dedicată ar putea obține mai ușor sprijin politic decât un pachet legislativ care vizează mai multe categorii de conținut și responsabilitățile companiilor de tehnologie.

Australia pregătește reguli mai stricte pentru platformele digitale

Guvernul condus de Anthony Albanese lucrează la o reformă care ar introduce o „obligație digitală de diligență” pentru companiile de tehnologie. Conform propunerii, acestea ar urma să aibă responsabilități mai mari în prevenirea prejudiciilor grave produse prin intermediul platformelor lor.

Proiectul ar putea expune companiile la o răspundere mai mare pentru conținutul violent disponibil online, inclusiv pentru eventualele transmisiuni ale unor execuții.

Ministra comunicațiilor, Anika Wells, urma să prezinte joi proiectul de lege, cu modificări limitate față de o versiune anterioară supusă consultării publice, potrivit informațiilor publicate de POLITICO.

Documentul include o excepție pentru materialele jurnalistice profesionale, menită să protejeze relatările de interes public. Prevederea răspunde preocupărilor exprimate de susținătorii libertății de exprimare, care se tem că regulile privind prevenirea prejudiciilor ar putea conduce la eliminarea unor materiale despre terorism, război sau schimbări climatice.

Joyce a susținut că autoritățile ar trebui să precizeze clar ce conținut este interzis, fără să acorde puteri excesive de control asupra materialelor publicate pe internet.

Australia critică planul de transmitere în direct a execuției din SUA

Premierul australian Anthony Albanese a criticat marți inițiativa privind difuzarea execuției, calificând-o drept „absolut revoltătoare”.

Liderul guvernului de la Canberra a afirmat că autoritățile ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a împiedica transmiterea în direct.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul POLITICO, execuția lui Nidal Malik Hasan este programată pentru 3 decembrie. Cazul a provocat reacții politice în Australia, unde dezbaterea vizează atât posibilitatea difuzării unor imagini violente, cât și limitele responsabilității platformelor digitale.

Hasan, fost maior al armatei americane, a fost găsit vinovat pentru uciderea a 13 persoane în urma atacului armat de la baza militară Fort Hood, din Texas.

Australia și Europa analizează modalități diferite de a opri difuzarea execuției

În timp ce în Australia dezbaterea se concentrează asupra unei eventuale legi separate, abordarea europeană menționată în contextul acestei controverse vizează sancționarea platformelor de streaming care ar difuza execuția.

Diferența privește instrumentele juridice avute în vedere: o interdicție explicită, aplicabilă transmisiunilor de execuții, în cazul propunerii susținute de Barnaby Joyce, respectiv măsuri care ar putea viza serviciile digitale ce găzduiesc sau transmit asemenea imagini.

În Australia, discuția are loc în paralel cu reforma privind obligațiile companiilor de tehnologie, ceea ce ridică întrebări despre echilibrul dintre prevenirea conținutului violent și protejarea libertății de exprimare.

Deocamdată, apelul lui Joyce reprezintă o propunere politică, iar adoptarea unei legi distincte depinde de decizia guvernului și de procesul parlamentar.