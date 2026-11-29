Femeia în vârstă de 30 de ani a suferit leziuni la nivelul părții superioare și inferioare a corpului.

„S-a lovit foarte tare cu șoldul și spatele de scaunele de dedesubt”, a scris un martor pe rețelele de socializare, potrivit Mirror.

Femeia a fost asistată de agenții de pază înainte ca poliția și o echipă medicală să sosească la fața locului.

Aceasta „nu a țipat și nici nu a plâns, așa că am știut că a fost rău”, a explicat un alt martor.

„Am văzut-o venind. Fetele stăteau pe balustradă și, de îndată ce a ridicat piciorul, am spus: «O să cadă» și în câteva secunde a fost jos. Ne-a zguduit cu adevărat după un concert grozav” a spus o altă fană prezentă la concertul lui Harry Styles.

Un purtător de cuvânt al stadionului a declarat că femeia „a primit imediat îngrijiri medicale și înțelegem că se așteaptă să fie externată din spital în următoarele zile”.

Cu o zi în urmă, Harry Styles a fost nevoit să-și oprească concertul, după ce un fan s-a îmbolnăvit.

Spectacolul a fost întrerupt de două ori când publicul a observat că cineva arăta mai rău, din cauza epuizării cauzate de căldură.

Artistul și-a oprit concertul la jumătatea unei melodii și a chemat personalul medical, potrivit sursei citate.