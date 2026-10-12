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„În Europa avem reguli clare”: UE avertizează platformele digitale să nu transmită în direct execuția atacatorului de la Fort Hood

Uniunea Europeană a avertizat luni platformele digitale împotriva transmiterii în direct a execuției planificate în Statele Unite a lui Nidal Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 soldați la baza militară Fort Hood, în 2009.
„În Europa avem reguli clare”: UE avertizează platformele digitale să nu transmită în direct execuția atacatorului de la Fort Hood
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
12 oct. 2026, 18:00, Știri externe
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Nidal Hasan, în vârstă de 56 de ani, urmează să fie executat de un pluton de împușcare pe 3 decembrie 2026, pentru uciderea a 13 persoane în 2009.

Un oficial al Departamentului Apărării al SUA a confirmat că execuția publică va fi transmisă în direct.

Potrivit AFP, UE a avertizat platformele digitale împotriva acestei transmisiuni.

Conform normelor digitale ale UE, platformele sunt obligate să „aplice cu diligență propriile condiții de utilizare”, a explicat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

„Dacă ne uităm la unele platforme, Meta interzice în mod explicit transmiterea în direct a execuțiilor capitale, în timp ce X și TikTok interzic conținutul șocant sau care glorifică violența”, a explicat acesta.

Purtătorul de cuvânt a declarat că nu are niciun comentariu de oferit cu privire la ceea ce fac platformele în Statele Unite.

„Dar în Europa avem reguli clare”, a adăugat el, referindu-se la Legea europeană privind serviciile digitale (DSA).

Această lege abordează, printre altele, lupta împotriva conținutului ilegal. Dacă rețelele nu își aplică propriile reguli, UE ar folosi atunci puterile acordate de reglementările sale digitale pentru a preveni acest lucru.

Administrația Trump critică în mod regulat aceste reguli, considerându-le un instrument de „cenzură”. Această acuzație este respinsă, însă, de Uniunea Europeană, potrivit sursei citate.

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