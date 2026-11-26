Peste 360 de zboruri au fost anulate, iar sute de curse au înregistrat întârzieri. La New York, condițiile meteorologice au determinat amânarea celebrei parade Macy’s, care nu se mai desfășoară în ziua sărbătorii, evenimentul fiind reprogramat pentru sâmbătă, relatează publicația britanică The Independent.

Vremea severă afectează milioane de americani care călătoresc în această perioadă pentru a petrece Ziua Recunoștinței alături de familie.

Pe Coasta de Est, meteorologii au avertizat asupra unor rafale de vânt care ar putea atinge aproximativ 97 de kilometri pe oră în New York, însoțite de precipitații abundente și riscuri de inundații în zonele de coastă.

În vestul țării, un sistem de furtuni din Pacific a determinat emiterea unor avertizări de inundații pentru regiunile de coastă din California, Oregon și Washington.

Peste 360 de zboruri anulate de Ziua Recunoștinței

Potrivit datelor platformei de monitorizare a traficului aerian FlightAware, citate de The Independent, miercuri au fost înregistrate 6.996 de întârzieri și 167 de anulări ale zborurilor care aveau ca punct de plecare, destinație sau tranzit Statele Unite.

Joi, numărul curselor anulate ajunsese la 365, în timp ce aproximativ 500 de zboruri înregistrau întârzieri.

Perturbările au apărut într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru transportul american.

Asociația Americană a Automobiliștilor (AAA) estimează că aproximativ 81,5 milioane de persoane vor călători la cel puțin 80 de kilometri de domiciliu în intervalul 24 – 30 noiembrie.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a descris săptămâna drept una dintre cele mai solicitante pentru aviația din Statele Unite.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul a avertizat că furtunile de pe Coasta de Est vor continua să afecteze transportul, în special în regiunile Mid-Atlantic și nord-estice.

Acesta a recomandat pasagerilor să își verifice permanent situația zborurilor și să păstreze legătura cu operatorii aerieni.

Parada Macy’s de la New York, amânată din cauza furtunii

Unul dintre cele mai cunoscute evenimente organizate anual de Ziua Recunoștinței, parada Macy’s din New York, nu se mai desfășoară joi, așa cum prevedea programul tradițional.

Organizatorii au reprogramat evenimentul pentru sâmbătă, 28 noiembrie, în contextul avertizărilor privind vântul puternic și ploile abundente.

Decizia reprezintă o abatere rară de la tradiția paradei, asociată de aproximativ un secol cu sărbătoarea americană.

Evenimentul este cunoscut pentru baloanele uriașe reprezentând personaje populare, care alegorice, spectacole muzicale și participarea a numeroși artiști.

Condițiile de vânt puternic reprezintă un risc deosebit pentru desfășurarea paradei, în special pentru manevrarea baloanelor de mari dimensiuni.

Astfel, de Ziua Recunoștinței din acest an, tradiționalul spectacol nu mai are loc la data obișnuită, fiind mutat cu două zile.

Incident pe aeroportul din Miami, în timpul vremii severe

Furtunile au provocat dificultăți și în sudul Floridei.

Miercuri seară, în jurul orei locale 20:40, un avion cargo aparținând companiei FedEx a ieșit de pe pista Aeroportului Internațional Miami.

Incidentul a determinat închiderea temporară a tuturor pistelor aeroportului, cu excepția uneia, afectând suplimentar operațiunile aeriene într-o perioadă cu trafic intens.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a deschis o investigație pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.

Inundații pe Coasta de Vest și precipitații în centrul țării

În California, mai multe comunități de coastă au fost afectate de creșterea neobișnuită a nivelului mării, fenomen cunoscut sub denumirea de „king tides”, asociat celor mai ridicate maree dintr-un an.

Potrivit relatărilor citate de publicația britanică, efectele mareelor au fost amplificate de furtunile din Pacific și de condițiile climatice asociate fenomenului El Niño.

Avertizările de inundații vizează și zone de coastă din Oregon și Washington.

În același timp, sistemul de furtuni care afectează estul Statelor Unite ar putea aduce precipitații mixte și ninsori umede în anumite regiuni din Midwest, potrivit prognozelor AccuWeather.

Autoritățile americane le recomandă persoanelor care călătoresc în perioada sărbătorilor să urmărească avertizările meteorologice și actualizările companiilor de transport.