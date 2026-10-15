Kallas: Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești reprezintă acte de legitimă apărare

Într-un interviu exclusiv acordat Euronews, Kaja Kallas a apărat dreptul Ucrainei de a lovi rafinăriile rusești, argumentând că acestea au un rol important în susținerea financiară a invaziei.

„Dacă analizăm dreptul internațional, este clar că lovirea rafinăriilor reprezintă o acțiune de apărare a Ucrainei, deoarece de acolo provin banii care finanțează acest război, în care ucrainenii sunt uciși în fiecare zi”, a declarat șefa diplomației europene. Kallas a subliniat că cea mai rapidă modalitate de a opri atacurile asupra infrastructurii energetice este încheierea războiului declanșat de Rusia.

Trump a anunțat un armistițiu energetic, dar Ucraina spune că Rusia a continuat atacurile

Declarațiile oficialului european vin după ce Donald Trump a anunțat un acord privind furnizarea a peste 300.000 de tone de motorină din Rusia, pe fondul crizei energetice globale.

Anunțul a fost urmat de prezentarea unui armistițiu energetic, prin care Rusia și Ucraina ar fi urmat să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice. Potrivit lui Volodimir Zelenski, Ucraina a suspendat timp de trei zile atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, la solicitarea Washingtonului.

Trump dándole las gracias a Putin sobre el acuerdo del diésel con Rusia: “Es una cantidad masiva de petróleo masivo llegando a nuestro país. ” Otro ridiculo de la UE y especialmente Alemania Intentaron aislar a Putin durante años, para depender exclusivamente del gas licuado norteamericano, y ahora EE.UU. hace tratos que benefician a Putin. No hay diésel porque por la guerra de Irán se ha cargado todas las refinerías. Esto ocurrió justo cuando Europa cambió su proveedor de diésel a EE.UU.… y ahora no le queda otra que comprar diésel ruso a través de EE.UU. Todos los esfuerzos diarios de Von der Leyen y sus lamebotas para condenar a Putin se fueron por el desagüe. Los líderes europeos son payasos vasallos una vez más… Y Trump esta jugando al Monopoly donde todas las casillas energeticas van hacia el. Es su forma de entender un juego que dejó de tener sentido hace 40 años. — Ross (@ross64x) October 10, 2026

Președintele ucrainean susține însă că Moscova a continuat să bombardeze infrastructura Ucrainei și că atacurile rusești au provocat victime civile. În aceste condiții, Kievul a decis să reia operațiunile împotriva rafinăriilor rusești. „Interdicția de a ataca rafinăriile nu mai există. Am terminat cu asta”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru Financial Times.

Zelenski acuză Washingtonul de presiune

Președintele ucrainean a formulat și acuzații la adresa administrației americane, susținând că Washingtonul a suspendat schimbul de informații și a perturbat serviciile de internet prin satelit Starlink. Potrivit lui Zelenski, oficiali americani au avertizat Kievul că furnizarea informațiilor militare va fi suspendată dacă Ucraina nu oprește atacurile asupra rafinăriilor rusești.

El a afirmat că întreruperile ulterioare au fost prezentate drept probleme tehnice, explicație pe care a respins-o. „Nu a fost o problemă tehnică, a fost o decizie”, a declarat liderul ucrainean.

Aceste afirmații reprezintă acuzațiile formulate de Zelenski și nu sunt prezentate în materialul Euronews ca fiind confirmate independent. Doar cinci dintre cele 32 de mari rafinării rusești scăpaseră de atacuri până la sfârșitul lunii august

Infrastructura petrolieră rusească, tot mai des vizată de atacurile Ucrainei

Campania ucraineană împotriva infrastructurii petroliere rusești s-a intensificat semnificativ în ultimele luni. Conform comunicatelor Ministerului ucrainean al Apărării, forțele Kievului au atacat 12 rafinării importante din Rusia numai în luna septembrie.

Datele Agenției Internaționale pentru Energie, citate de Euronews, arată că, până la sfârșitul lunii august, doar cinci dintre cele 32 de mari rafinării rusești nu fuseseră vizate de atacuri cu drone ucrainene. Unele instalații au fost lovite de până la 15 ori de la începutul invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022.

Kaja Kallas a explicat că veniturile din petrol reprezintă o sursă majoră de finanțare a războiului, în timp ce Rusia atacă infrastructura energetică ucraineană, provocând dificultăți populației înaintea iernii. Șefa diplomației europene a insistat că Rusia este agresorul, iar Ucraina este victima invaziei, solicitând Statelor Unite să exercite presiuni asupra Moscovei, nu asupra Kievului.

Kremlinul pune sub semnul întrebării existența armistițiului

Moscova a reacționat la declarațiile privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, sugerând că termenii unui asemenea acord nu au fost stabiliți clar. „Ce s-a anunțat? Care sunt limitele armistițiului energetic? Ce înseamnă acesta? A fost precizat ceva?”, a întrebat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a mai spus că discuțiile în această direcție continuă.