Kate Middleton și prințul William reiau o tradiție regală. De ce prințul George și-a însoțit singur mama anul trecut

Cei doi s-au alăturat regelui Charles al III-lea, reginei Camilla și altor membri ai familiei regale pentru a aduce un omagiu militarilor britanici și din Commonwealth care și-au pierdut viața în conflicte armate, relatează revista People.

Evenimentul, organizat anual de Royal British Legion, precedă ceremoniile dedicate Zilei Comemorării și reprezintă un moment important în calendarul oficial al monarhiei britanice.

Prezența comună a prințului și prințesei de Wales a atras atenția și în contextul în care William nu a putut participa la ediția de anul trecut, când Kate a fost însoțită de fiul lor cel mare, prințul George.

Kate Middleton și prințul William, împreună la Royal Albert Hall

Prințul și prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, au sosit sâmbătă la Royal Albert Hall pentru a participa la Festivalul Comemorării, eveniment dedicat militarilor care au murit în serviciul Regatului Unit și al statelor din Commonwealth.

La ceremonie au fost prezenți regele Charles al III-lea, regina Camilla, prințesa Anne și alți membri ai familiei regale.

Kate Middleton a ales pentru această ocazie o rochie neagră cu buline, accesorizată cu o curea în talie, și pantofi negri cu barete la spate.

Prințul William a purtat un costum bleumarin, completat de o cravată cu dungi.

Conform tradiției, membrii familiei regale au purtat maci roșii la piept, simbol al comemorării celor care și-au pierdut viața în războaie.

Evenimentul de la Royal Albert Hall face parte din seria manifestărilor organizate anual în Regatul Unit pentru cinstirea memoriei militarilor căzuți în conflicte armate.

De ce a lipsit prințul William de la ceremonia de anul trecut

Participarea comună a cuplului regal marchează o revenire la formula obișnuită de reprezentare a familiei de Wales la acest eveniment.

În 2025, prințul William nu a reușit să ajungă la Festivalul Comemorării deoarece se întorcea din Brazilia, unde participase la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot Prize.

Potrivit informațiilor publicate de People, moștenitorul tronului britanic călătorea spre Regatul Unit cu un zbor comercial din Belém, iar opțiunile limitate de transport nu i-au permis să revină la Londra în timp util.

În absența sa, Kate Middleton a fost însoțită de prințul George, care a participat atunci pentru prima dată la Festivalul Comemorării.

Prințul William s-a alăturat familiei regale în ziua următoare, la ceremonia de Remembrance Sunday desfășurată la memorialul Cenotaph din Londra.

În acest an, William și Kate au participat din nou împreună la evenimentul de la Royal Albert Hall.

Ce semnifică macii roșii purtați de familia regală

Unul dintre elementele distinctive ale ceremoniilor britanice de comemorare este macul roșu, purtat la piept de membrii familiei regale și de numeroși participanți.

Floarea a devenit un simbol al memoriei militarilor morți în războaie, fiind asociată cu poemul „In Flanders Fields”, scris de medicul și militarul canadian John McCrae. Macul roșu este utilizat în acest scop încă din 1921.

Simbolul este prezent în fiecare an la manifestările organizate în perioada Zilei Comemorării, când Regatul Unit aduce un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în timpul conflictelor armate.

Familia regală britanică participă în mod tradițional la aceste ceremonii, atât prin prezența la Festivalul Comemorării, cât și la serviciul național desfășurat la Cenotaph.

Regele Charles și regina Camilla participă la ceremoniile de comemorare

Regele Charles al III-lea și regina Camilla s-au numărat printre membrii familiei regale prezenți la evenimentul de sâmbătă.

Ceremonia de la Royal Albert Hall precedă serviciul național de comemorare, programat duminică, 8 noiembrie, la memorialul Cenotaph din Londra.

La manifestarea cunoscută drept Remembrance Sunday sunt așteptați din nou membrii familiei regale, alături de reprezentanți ai autorităților și ai structurilor militare.

Evenimentele urmăresc păstrarea memoriei celor care au murit în serviciul militar și recunoașterea sacrificiilor făcute de generațiile implicate în conflicte.

Prințul Harry și Meghan Markle nu participă la ceremoniile oficiale

Printre membrii familiei regale care nu iau parte la manifestările oficiale se numără prințul Harry și soția sa, Meghan Markle.

Potrivit People, ducele și ducesa de Sussex au revenit în Regatul Unit împreună cu copiii lor la sfârșitul lunii august, însă nu și-au reluat atribuțiile de membri activi ai familiei regale.

Din acest motiv, cei doi nu participă la ceremoniile regale oficiale.

Publicația notează că revenirea lor în Marea Britanie are loc pe fondul tensiunilor persistente din interiorul familiei regale.

Prințul William și Kate Middleton nu au comentat public mutarea lui Harry și Meghan.