Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie după șase ani, dar regele Charles le-a impus o limită clară. Ce nu au voie să facă

Harry și Meghan urmează să participe joi, 15 octombrie, la trei evenimente caritabile în Nottingham, orașul în care au avut prima lor apariție publică împreună după anunțarea logodnei, în 2017, scrie Associated Press.

Este prima serie de apariții publice comune ale cuplului după revenirea în Anglia, în septembrie, la mai bine de șase ani de la renunțarea la îndatoririle regale și mutarea în California

Deși vizitele sunt organizate într-un stil care amintește de angajamentele oficiale ale familiei regale, Palatul Buckingham a ținut să clarifice statutul celor doi.

Regele Charles a transmis o scrisoare oficială. Ce nu pot face Harry și Meghan

La scurt timp după întoarcerea cuplului în Marea Britanie, Palatul Buckingham a trimis, în numele regelui Charles al III-lea, o scrisoare unor înalți oficiali guvernamentali. Documentul precizează că Harry și Meghan rămân membri neactivi ai familiei regale, statut pe care l-au acceptat atunci când au renunțat la atribuțiile oficiale.

Prin urmare, cei doi trebuie să continue să nu folosească formulele de adresare „His Royal Highness” și „Her Royal Highness”, echivalente cu „Alteța Sa Regală”. De asemenea, activitățile caritabile pe care le desfășoară trebuie realizate în calitate de persoane private, nu ca reprezentanți oficiali ai monarhiei britanice.

Harry și Meghan își păstrează însă titlurile de duce și ducesă de Sussex, care apar inclusiv în anunțurile privind vizitele programate la Nottingham. Potrivit AP, decizia Palatului de a face publică scrisoarea reflectă îngrijorările unor oficiali că popularitatea cuplului ar putea duce la apariția unei structuri regale paralele, aflate în competiție pentru atenția publicului cu prințul și prințesa de Wales.

Trei vizite caritabile, organizate într-un stil apropiat de cel regal

Programul de joi include vizite la trei organizații cu care Harry și Meghan au colaborat anterior. Prima este Community Recording Studio, care folosește muzica, spectacolele și activitățile sportive pentru a-i ajuta pe tineri să își dezvolte încrederea și abilitățile practice.

Cei doi vor vizita și Himmah, cea mai mare bancă de alimente din centrul Angliei, precum și Epic Partners, organizație care oferă programe educaționale, sportive și de mentorat pentru tinerii defavorizați. Harry colaborează de peste un deceniu cu Community Recording Studio și Epic Partners, în timp ce Meghan a lucrat cu Himmah la proiectul editorial „Together: Our Community Cookbook”, publicat în 2018.

Evenimentele vor beneficia de o acoperire media organizată în avans, similară vizitelor oficiale regale. În schimb, fundația Archewell, care a reprezentat o componentă importantă a activităților cuplului în Statele Unite, este menționată foarte puțin.

Harry încearcă să se apropie de tatăl său. Regele Charles urmează un tratament pentru cancer

Revenirea în Marea Britanie are loc și pe fondul unor semnale de apropiere între prințul Harry și familia regală. În ultimii ani, relațiile s-au deteriorat după declarațiile publice ale cuplului despre tratamentul primit din partea instituției regale, sănătatea mintală a lui Meghan și acuzațiile de rasism și manipulare mediatică.

În ultimele luni însă, Harry și-a exprimat dorința de reconciliere cu tatăl său. Prințul a afirmat că își dorește ca cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, să aibă ocazia să își cunoască mai bine bunicul. Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, urmează un tratament pentru o formă de cancer care nu a fost făcută publică, diagnosticată în 2024.

Copiii și-au schimbat deja școala din motive de securitate

Potrivit informațiilor relatate de AP, Harry și Meghan locuiesc împreună cu cei doi copii, prințul Archie, de șapte ani, și prințesa Lilibet, de cinci ani, într-o reședință privată din regiunea Cotswolds, la vest de Oxford. Mutarea în Marea Britanie a readus în atenție și disputa privind securitatea familiei.

Harry continuă să solicite protecție polițienească finanțată din fonduri publice, de care nu mai beneficiază automat după retragerea din activitatea regală. Prințul susține că el și familia sa sunt în continuare expuși amenințărilor din cauza statutului său. La numai câteva zile după începerea noului an școlar, Archie și Lilibet au fost mutați la o altă școală, pe fondul preocupărilor privind securitatea.