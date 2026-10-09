Ce a pățit prințul Harry după ce a părăsit Marea Britanie alături de Meghan Markle. Dezvăluiri neașteptate

Prințul Harry a vorbit despre problemele sale de sănătate mintală într-un interviu acordat profesoarei de neuroștiințe Mary-Frances O’Connor, de la Universitatea din Arizona, publicat joi pe platforma educațională MasterClass, relatează The Independent.

Ducele de Sussex a dezvăluit că a trecut printr-un episod de depresie care a durat aproximativ două săptămâni, după ce a părăsit Marea Britanie alături de soția sa, Meghan Markle, pentru a se îndepărta de mediul stresant în care trăiau.

Cei doi au locuit pe insula Vancouver, în Canada, împreună cu fiul lor Archie, înainte de a renunța la îndatoririle regale, la începutul anului 2020, și de a se muta ulterior în Statele Unite.

„Am căzut în depresie timp de aproximativ două săptămâni”

Harry a explicat că, odată ajuns în Canada, a experimentat o scădere bruscă a nivelului de adrenalină, după o perioadă îndelungată în care organismul său fusese supus stresului.

„Fiind în Canada, departe de mediul stresant în care, probabil, corpul meu era pur și simplu plin de adrenalină, în două sau trei zile am experimentat această cădere a adrenalinei, ceva ce nu mai trăisem niciodată”, a povestit prințul.

Acesta a mărturisit că schimbarea l-a afectat atât de puternic încât nu mai reușea să își desfășoare activitățile obișnuite.

„Era ca și cum aveam nevoie de stres pentru a obține adrenalina care să îmi facă creierul să funcționeze, pentru că devenisem inutil în casă. De fapt, am căzut în depresie timp de aproximativ două săptămâni și simțeam că nu pot funcționa fără adrenalină”.

Prințul Harry, despre moartea Dianei: Mă simțeam vinovat să fiu fericit

În cadrul aceluiași interviu, Harry a vorbit și despre impactul emoțional al morții mamei sale, prințesa Diana, care și-a pierdut viața într-un accident de mașină la Paris, în 1997.

Prințul avea doar 12 ani la momentul tragediei și a recunoscut că, multă vreme, a încercat să își reprime sentimentele.

„Mă consider un elev al durerii provocate de pierdere”, a spus Harry.

Ducele de Sussex a explicat că nici măcar experiențele sale militare din Afganistan nu l-au ajutat să scape de suferință.

„La 20 și ceva de ani, am plecat de două ori la război, crezând că pot fugi de sentimentele mele. Dar nu asta s-a întâmplat.”

„Petrecusem atât de mult timp amorțit din punct de vedere emoțional, în mare parte pentru că mă simțeam neloial și vinovat la gândul că aș putea fi fericit și mă-aș putea bucura de viață fără ea. Simțeam că trebuie să fiu trist și amorțit emoțional pentru a-i demonstra că îmi era dor de ea”, a mărturisit prințul.

Nu a plâns aproape 20 de ani după moartea mamei sale

Harry a dezvăluit că nu a plâns timp de aproape două decenii după moartea prințesei Diana și că, la un moment dat, ajunsese să uite cum suna râsul acesteia.

În timpul terapiei, un specialist i-a sugerat să folosească parfumul mamei sale pentru a readuce la suprafață amintirile și emoțiile reprimate.

Potrivit prințului, acest exercițiu l-a ajutat să „deblocheze tot ceea ce fusese blocat anterior. Realitatea este că am descoperit că, de fapt, ea își dorea doar să fiu fericit”.

Profesoara Mary-Frances O’Connor a explicat că, atunci când cineva pierde o persoană apropiată, creierul nu acceptă imediat dispariția definitivă a acesteia.

„Creierul nu înregistrează faptul că persoana iubită a murit, ci că este pierdută. Și va continua să o caute până când îl înveți contrariul. Încă ne așteptăm ca acea persoană să intre pe ușă”, a explicat specialista.

Prințul Harry a precizat că activitatea sa caritabilă i-a oferit o modalitate de a duce mai departe moștenirea mamei sale.