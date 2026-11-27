Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei, avertizează că tehnologia trebuie folosită cu limite, iar Inteligența Artificială ar trebui să fie în vizorul guvernelor.

În contextul în care Marea Britanie își dorește să preia președinția G20, Bailey l-a susținut pe premierul Andy Burnham în planul său de a plasa IA în centrul strategiilor țării.

„Este un pic ca și cum ai crește copii. Trebuie să le oferi șansa de a face lucruri, dar trebuie, de asemenea, să stabilești un fel de limite, ca să zicem așa”, a declarat Andrew Bailey, conform POLITICO.

Reprezentantul Băncii Centrale britanice susține că legiuitorii ar trebui să primească condiții clare pentru limitarea acestor tehnologii.

Ce spune SUA

Președintele Trump a respins anterior orice formă de supraveghere globală a marilor companii americane care conduc industria tehnologiilor IA, pe care a intitulat-o „superinteligentă”.

Bailey a cerut mai multe teste la nivel internațional, dar și acces la ultimele modele ale giganților americani.

„Chestiuni critice”, le-a numit guvernatorul.