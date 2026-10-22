Momente de panică la bordul unui avion Airbus. Unul dintre motoare a luat foc cu doar câteva clipe înainte de decolare

Zborul LA2302 al companiei LATAM Airlines, cu destinația Piura, în nord-vestul Peru, a suferit un „eveniment tehnic neprevăzut” pe pista Aeroportului Internațional Jorge Chávez din capitala Lima, a anunțat compania aeriană.

Motorulul aeronavei Airbus A320 a luat foc cu doar câteva momente înainte de decolare, notează Mirror.

Incendiul a izbucnit la unul dintre motoarele stângi ale avionului, în timp ce aeronava se alinia pe pistă. Protocoalele de urgență au fost activate, iar pasagerii au fost evacuați ca măsură de precauție, după ce căpitanul a raportat o problemă cu trenul de aterizare stâng.

Compania aeriană a confirmat presei locale că toți pasagerii au debarcat în siguranță, fără a fi raportate persoane rănite.

În urma incidentului, a fost declanșată o anchetă oficială pentru a stabili cauza incendiului.

De asemenea, compania nu a identificat componenta care a defectat motorul și a evitat până acum să se refere la incident ca la un incendiu în declarațiile sale oficiale, potrivit sursei citate.

Pasagerii au fost îmbarcați într-un alt avion, iar aeronava a cărui motor a luat foc a rămas la sol pentru o inspecție tehnică.