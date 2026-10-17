„Mayday, Mayday, am pierdut ușa”. Panică la bordul unui avion privat

Aeronava a aterizat în siguranță, iar primele informații nu indică victime în rândul persoanelor aflate la bord, relatează publicația italiană Il Messaggero.

Avionul, operat de compania Triton Aviation, se îndrepta spre Lagos. Decolarea de pe pista aeroportului internațional Nnamdi Azikiwe din Abuja a avut loc în jurul orei 16:17 UTC, însă zborul a fost întrerupt la scurt timp din cauza incidentului.

Echipajul a transmis un apel de urgență

Potrivit informațiilor citate de Il Messaggero, ușa aeronavei s-a desprins în timp ce avionul urca spre o altitudine de aproximativ 3.000 de picioare, după ce parcursese doar trei mile marine.

În fața situației, echipajul a transmis un apel de urgență de tip „Mayday” la ora 16:20 UTC, solicitând asistență din partea controlorilor de trafic aerian.

„Mayday, Mayday, am pierdut ușa”, este mesajul atribuit echipajului, potrivit publicației italiene.

Controlorii de trafic aerian au autorizat revenirea imediată a aeronavei la Abuja. În același timp, serviciile de pompieri ale aeroportului și echipele medicale au fost alertate pentru a interveni în cazul unei situații critice.

Avionul a reușit să aterizeze în siguranță, evitând un posibil deznodământ tragic.

PRIVATE JET LOSES DOOR MID-AIR, MAKES EMERGENCY LANDING IN ABUJA, NIGERIA A serious aviation incident occurred at Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja, Nigeria, on October 15, after a Triton Aviation-operated Bombardier Challenger 600-series (CL60) business jet lost a door shortly after take-off, forcing the crew to declare a Mayday emergency. The aircraft, registered T7-SEI and operating as flight DWC052, was bound for Murtala Muhammed International Airport in Lagos. According to reports citing an air traffic control incident report, the aircraft departed Runway 22 at 16:17 UTC. At approximately 3,000 feet, about three nautical miles from the airport, the crew transmitted a “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY” call after reporting that a door had opened in flight. Air traffic controllers immediately directed the aircraft back to Abuja, while airport fire and rescue crews and medical teams were placed on standby. The aircraft landed safely on Runway 22 at approximately 16:34 UTC, around 14 minutes after the distress call. After landing, controllers confirmed that the door was missing from the aircraft’s fuselage. In a further development, local farmers reportedly discovered the detached door in a farm in the Abuja area. The Nigerian Safety Investigation Bureau (NSIB) has reportedly deployed investigators to establish the circumstances surrounding the incident. The Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA) confirmed the occurrence and referred the matter to the NSIB. The number of people on board has not been confirmed in the reports available, and the cause of the door detachment remains under investigation. #AviationSafety #BombardierChallenger #BusinessAviation #AviationNews — FL360aero (@fl360aero) October 16, 2026

Ușa avionului a fost găsită pe un teren agricol

Un detaliu neobișnuit al incidentului este locul în care a fost descoperită componenta desprinsă. Ușa aeronavei ar fi fost găsită pe un teren agricol de la periferia orașului Abuja și recuperată de fermieri locali.

Imagini și înregistrări video cu obiectul descoperit au început să circule pe rețelele de socializare.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată numărul exact al persoanelor aflate la bord în momentul incidentului. Primele informații nu semnalează victime, însă împrejurările în care ușa s-a desprins în timpul zborului rămân neclare.

Autoritățile investighează incidentul

Evenimentul a readus în atenție siguranța zborurilor private și procedurile de mentenanță pentru aeronavele utilizate în cursele charter din Nigeria.

Michael Achimugu, director pentru Relații Publice și Protecția Consumatorului în cadrul Autorității Aviației Civile din Nigeria (NCAA), a confirmat incidentul și a precizat că investigația intră în atribuțiile Biroului Nigerian pentru Investigații privind Siguranța (NSIB).

Ancheta urmează să stabilească motivele pentru care ușa s-a desprins în timpul zborului și dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune mecanică, de probleme de mentenanță sau de alți factori.

Până în prezent, nu au fost făcute publice concluzii oficiale privind cauza incidentului sau eventualele responsabilități.