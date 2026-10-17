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„Mayday, Mayday, am pierdut ușa”. Panică la bordul unui avion privat

Un avion privat de tip Bombardier Challenger CL60 a pierdut ușa la doar câteva minute după decolarea de pe aeroportul internațional din Abuja, Nigeria. Echipajul a transmis un apel de urgență și a solicitat revenirea imediată pe aeroport.
„Mayday, Mayday, am pierdut ușa”. Panică la bordul unui avion privat
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Laura Buciu
17 oct. 2026, 21:47, Știri externe
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Aeronava a aterizat în siguranță, iar primele informații nu indică victime în rândul persoanelor aflate la bord, relatează publicația italiană Il Messaggero.

Avionul, operat de compania Triton Aviation, se îndrepta spre Lagos. Decolarea de pe pista aeroportului internațional Nnamdi Azikiwe din Abuja a avut loc în jurul orei 16:17 UTC, însă zborul a fost întrerupt la scurt timp din cauza incidentului.

Echipajul a transmis un apel de urgență

Potrivit informațiilor citate de Il Messaggero, ușa aeronavei s-a desprins în timp ce avionul urca spre o altitudine de aproximativ 3.000 de picioare, după ce parcursese doar trei mile marine.

În fața situației, echipajul a transmis un apel de urgență de tip „Mayday” la ora 16:20 UTC, solicitând asistență din partea controlorilor de trafic aerian.

„Mayday, Mayday, am pierdut ușa”, este mesajul atribuit echipajului, potrivit publicației italiene.

Controlorii de trafic aerian au autorizat revenirea imediată a aeronavei la Abuja. În același timp, serviciile de pompieri ale aeroportului și echipele medicale au fost alertate pentru a interveni în cazul unei situații critice.

Avionul a reușit să aterizeze în siguranță, evitând un posibil deznodământ tragic.

Ușa avionului a fost găsită pe un teren agricol

Un detaliu neobișnuit al incidentului este locul în care a fost descoperită componenta desprinsă. Ușa aeronavei ar fi fost găsită pe un teren agricol de la periferia orașului Abuja și recuperată de fermieri locali.

Imagini și înregistrări video cu obiectul descoperit au început să circule pe rețelele de socializare.

Autoritățile nu au comunicat deocamdată numărul exact al persoanelor aflate la bord în momentul incidentului. Primele informații nu semnalează victime, însă împrejurările în care ușa s-a desprins în timpul zborului rămân neclare.

Autoritățile investighează incidentul

Evenimentul a readus în atenție siguranța zborurilor private și procedurile de mentenanță pentru aeronavele utilizate în cursele charter din Nigeria.

Michael Achimugu, director pentru Relații Publice și Protecția Consumatorului în cadrul Autorității Aviației Civile din Nigeria (NCAA), a confirmat incidentul și a precizat că investigația intră în atribuțiile Biroului Nigerian pentru Investigații privind Siguranța (NSIB).

Ancheta urmează să stabilească motivele pentru care ușa s-a desprins în timpul zborului și dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune mecanică, de probleme de mentenanță sau de alți factori.

Până în prezent, nu au fost făcute publice concluzii oficiale privind cauza incidentului sau eventualele responsabilități.

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