Cartea poștală a unui erou al Titanicului, scoasă la licitație. Suma uriașă pe care ar putea fi vândută

O carte poștală rară, scrisă de operatorul radio principal al Titanicului, Jack Phillips, este estimată să se vândă la licitație cu o sumă cuprinsă între 15.000 și 20.000 de lire sterline, potrivit The Independent.

Phillips i-a trimis cartea poștală surorii sale, Elsie Phillips, pe 6 aprilie 1912, în timp ce nava se afla în portul Southampton. Pe fața acesteia este imprimată o fotografie a celebrului pachebot.

Titanicul a plecat din Southampton pe 10 aprilie 1912, în prima sa călătorie. Nava s-a scufundat în primele ore ale zilei de 15 aprilie, iar aproximativ 1.500 de oameni și-au pierdut viața.

Jack Phillips, considerat unul dintre eroii dezastrului

În timp ce nava se scufunda, Phillips, în vârstă de 25 de ani, a transmis mesaje radio prin care solicita ajutorul altor nave pentru salvarea pasagerilor și a membrilor echipajului.

Andrew Aldridge, licitator la casa Henry Aldridge and Son Ltd din Devizes, comitatul Wiltshire, l-a descris pe Phillips drept „unul dintre adevărații eroi ai dezastrului”.

„După ce a abandonat nava, în timp ce apa îi ajunsese în jurul picioarelor, a ajuns pe o barcă de salvare pliabilă răsturnată, unde a murit ulterior din cauza expunerii la frigul extrem.

Harold Bride, operatorul radio secund al Titanicului, și-a amintit întotdeauna de Phillips drept «omul care ne-a salvat pe toți»”, a declarat Aldridge.

În timpul carierei sale, Phillips a păstrat legătura frecvent cu sora sa, Elsie.

„Această carte poștală are însă o semnificație aparte, deoarece a fost scrisă pe 6 aprilie 1912, în timp ce Titanicul se afla în Southampton, și conține o imagine a navei. Pur și simplu, este una dintre cele mai rare cărți poștale de acest tip existente”, a explicat licitatorul.

Mesajul trimis surorii sale înainte de prima călătorie

Cartea poștală este adresată domnișoarei Elsie Phillips din Godalming, comitatul Surrey, și conține o fotografie a Titanicului în portul Southampton.

Mesajul scris de Jack Phillips este următorul: „Îți mulțumesc foarte mult pentru scrisoare. Avem parte de o vreme minunată, am fost ieri la Cowes. Îți voi mai scrie înainte să plecăm”.

Potrivit casei de licitații, obiectul se află într-o stare de conservare „foarte bună spre excelentă”. Prezintă câteva urme ușoare de murdărie și decolorare, o ștampilă cu data care acoperă câteva litere, îndoiri superficiale și mici deteriorări ale colțurilor.

Pe partea cu fotografia se observă, de asemenea, urme poștale, ușoare modificări ale suprafeței și o cută în colțul din dreapta jos.

Licitația va avea loc pe 21 noiembrie.