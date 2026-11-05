Prima pagină » Life-Inedit » Cartea poștală a unui erou al Titanicului, scoasă la licitație. Suma uriașă pe care ar putea fi vândută

Cartea poștală a unui erou al Titanicului, scoasă la licitație. Suma uriașă pe care ar putea fi vândută

O carte poștală trimisă de Jack Phillips, operatorul radio principal al Titanicului, surorii sale, cu patru zile înainte de plecarea navei în prima sa călătorie, ar putea ajunge la 20.000 de lire sterline la o licitație.
Cartea poștală a unui erou al Titanicului, scoasă la licitație. Suma uriașă pe care ar putea fi vândută
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
05 nov. 2026, 17:32, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O carte poștală rară, scrisă de operatorul radio principal al Titanicului, Jack Phillips, este estimată să se vândă la licitație cu o sumă cuprinsă între 15.000 și 20.000 de lire sterline, potrivit The Independent.

Phillips i-a trimis cartea poștală surorii sale, Elsie Phillips, pe 6 aprilie 1912, în timp ce nava se afla în portul Southampton. Pe fața acesteia este imprimată o fotografie a celebrului pachebot.

Titanicul a plecat din Southampton pe 10 aprilie 1912, în prima sa călătorie. Nava s-a scufundat în primele ore ale zilei de 15 aprilie, iar aproximativ 1.500 de oameni și-au pierdut viața.

Jack Phillips, considerat unul dintre eroii dezastrului

În timp ce nava se scufunda, Phillips, în vârstă de 25 de ani, a transmis mesaje radio prin care solicita ajutorul altor nave pentru salvarea pasagerilor și a membrilor echipajului.

Andrew Aldridge, licitator la casa Henry Aldridge and Son Ltd din Devizes, comitatul Wiltshire, l-a descris pe Phillips drept „unul dintre adevărații eroi ai dezastrului”.

„După ce a abandonat nava, în timp ce apa îi ajunsese în jurul picioarelor, a ajuns pe o barcă de salvare pliabilă răsturnată, unde a murit ulterior din cauza expunerii la frigul extrem.

Harold Bride, operatorul radio secund al Titanicului, și-a amintit întotdeauna de Phillips drept «omul care ne-a salvat pe toți»”, a declarat Aldridge.

În timpul carierei sale, Phillips a păstrat legătura frecvent cu sora sa, Elsie.

„Această carte poștală are însă o semnificație aparte, deoarece a fost scrisă pe 6 aprilie 1912, în timp ce Titanicul se afla în Southampton, și conține o imagine a navei. Pur și simplu, este una dintre cele mai rare cărți poștale de acest tip existente”, a explicat licitatorul.

Mesajul trimis surorii sale înainte de prima călătorie

Cartea poștală este adresată domnișoarei Elsie Phillips din Godalming, comitatul Surrey, și conține o fotografie a Titanicului în portul Southampton.

Mesajul scris de Jack Phillips este următorul: „Îți mulțumesc foarte mult pentru scrisoare. Avem parte de o vreme minunată, am fost ieri la Cowes. Îți voi mai scrie înainte să plecăm”.

Potrivit casei de licitații, obiectul se află într-o stare de conservare „foarte bună spre excelentă”. Prezintă câteva urme ușoare de murdărie și decolorare, o ștampilă cu data care acoperă câteva litere, îndoiri superficiale și mici deteriorări ale colțurilor.

Pe partea cu fotografia se observă, de asemenea, urme poștale, ușoare modificări ale suprafeței și o cută în colțul din dreapta jos.

Licitația va avea loc pe 21 noiembrie.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
GSP.ro
Sindicatul Metrorex, comparație alarmantă între accidentul feroviar din Spania, soldat cu 69 de morți, și deficiențele de la metroul bucureștean: „Situația de la noi e mai gravă”
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Libertatea
Cum arată scaunul când ai cancer de colon? Modificarea care nu trebuie ignorată
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor