DNA face verificări privind licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Contract de peste 5 miliarde de lei, contestat în instanță

Informația a fost confirmată pentru Economedia de Direcția Națională Anticorupție.

„Confirmăm, este un dosar în rem, momentan se fac verificări, este într-adevăr pe subiectul licitației”, a transmis Biroul de presă al DNA.

Verificările au loc în contextul disputelor privind atribuirea contractului, câștigat inițial de asocierea condusă de Danlin XXL, deși oferta acesteia era cu aproximativ 600 de milioane de lei mai mare decât cea depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania.

Contract de peste 5 miliarde de lei, contestat în instanță

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a transmis pentru Economedia că procedura de achiziție este în derulare.

„Este o procedură de achiziție în derulare, legea ne interzice să furnizăm detalii până nu devine publică, adică la finalizarea ei, deci nu avem cum să dăm detalii despre ofertele depuse”, a declarat Alexandru Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR.

În ceea ce privește oferta Precon, acesta a precizat: „Se reevaluează oferta, conform deciziei CAB din 1.10.2026”.

Contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț prevede realizarea a aproximativ 51 de kilometri de drum de mare viteză, care va asigura legătura dintre Piatra Neamț și Autostrada Moldovei A7.

În decembrie 2025, CNIR a desemnat câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL, cu o ofertă de aproximativ 5,17 miliarde de lei fără TVA. Oferta asocierii conduse de Precon Transilvania, de aproximativ 4,57 miliarde de lei fără TVA, era cu aproape 600 de milioane de lei mai mică.

Disputa privind prețul ofertei Precon

Precon și asocierea condusă de UMB au fost eliminate din procedură, iar rezultatul atribuirii a fost contestat. În cazul Precon, Curtea de Apel București a dispus reevaluarea ofertei, iar la 1 octombrie 2026 a respins definitiv plângerea Danlin XXL împotriva deciziei CNSC care obliga CNIR să continue reevaluarea.

Oferta Precon fusese considerată de CNIR aparent neobișnuit de scăzută, reprezentând aproximativ 67,5% din valoarea minimă estimată a contractului.

În urma evaluării inițiale, compania a respins oferta, invocând o necorelare între propunerea tehnică și cea financiară, legată de costurile unor grinzi de 27 de metri necesare pasajului peste DJ 159.

Precon a susținut că prețul ofertat includea costurile acestor elemente, explicând că grinzile de 27 de metri urmau să fie prefabricate direct în șantier, cu resurse proprii, în timp ce grinzile de 40 de metri urmau să fie achiziționate de la un furnizor specializat. După ce Curtea de Apel București a dispus reevaluarea ofertei, CNIR a cerut clarificări suplimentare privind tehnologia de producție, echipamentele, personalul și resursele necesare fabricării grinzilor.

Asocierea a contestat această solicitare, considerând că depășește limitele reevaluării stabilite de instanță. Disputa privind clarificările s-a adăugat astfel contestațiilor care au marcat procedura de atribuire, în care oferta Precon, cu aproximativ 600 de milioane de lei mai mică decât cea a asocierii Danlin XXL, fusese eliminată inițial.

Danlin XXL, vizată de controverse într-un alt contract verificat de DNA

Danlin XXL a mai fost implicată într-o controversă privind un contract de infrastructură rutieră, care a ajuns în atenția procurorilor anticorupție.

La 30 ianuarie 2026, DNA Bacău a efectuat percheziții la sediul Consiliului Județean Bacău, într-o anchetă privind un contract pentru modernizarea a aproximativ 34 de kilometri de drumuri județene.

Contractul anchetat de DNA a fost semnat în martie 2025 de conducerea CJ Bacău cu firma Danlin XXL, controlată de antreprenorul Dan Amurăriţei din Neamţ, în valoare de 235 de milioane de lei. Acordul viza reabilitarea a trei sectoare de drum județean: DJ 119D Valea Seacă – Cucova – Orbeni – Drăgușani – Parava, DJ 206B Parava și Rădoaia – Dumbrava, și DJ 119 Dumbrava – Temelia – Gura Văii – Onești.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Bacău, suspiciunile vizau posibile nereguli în derularea contractului, inclusiv probleme legate de documentația tehnică și de finanțarea proiectului.

UMB și dosarul exploziei de pe Autostrada Moldovei, soldată cu patru morți

Și grupul UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a fost implicat într-un caz controversat, după tragedia produsă pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7.

La 21 septembrie 2023, patru muncitori au murit și alți cinci au fost răniți în urma unei explozii produse la o magistrală de gaze, în zona localității Călimănești, județul Vrancea.

Trei dintre persoanele decedate erau angajate ale companiei Tehnostrade, parte a grupului UMB, iar cea de-a patra lucra pentru o altă societate, potrivit informațiilor comunicate atunci de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea.

În urma tragediei, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, distrugere și încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

La mai bine de trei ani de la tragedie, dosarul continuă să stagneze, fără progrese semnificative în stabilirea responsabilităților.