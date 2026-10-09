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5,5 kilometri în 12 luni: segmentul de pe A8 care va lega Autostrada Unirii de A7, discutat la Pașcani

Compania Națională de Investiții Rutiere a organizat joi, la Pașcani, o ședință cu autoritățile locale, parlamentarii, primarii de pe traseu și constructorul, pentru a debloca accesul în teren pe primul tronson al Autostrăzii „Unirii” A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos.
5,5 kilometri în 12 luni: segmentul de pe A8 care va lega Autostrada Unirii de A7, discutat la Pașcani
Andreea Tobias
09 oct. 2026, 09:29, Economic
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Înainte de buldozere, pe traseul viitoarei autostrăzi intră arheologii. În perioada următoare continuă diagnosticul arheologic intruziv prin secțiuni de sondaj, sunt completate investigațiile în zonele cercetate parțial și sunt delimitate siturile nou identificate, potrivit CNIR. Sunt necesare și cercetări în siturile deja cunoscute din studiul de fezabilitate, pentru obținerea descărcării de sarcină arheologică și pregătirea amplasamentului pentru lucrări.

Foto: CNIR

Ce se întâmplă cu terenurile oamenilor

La întâlnirea de la sediul Primăriei Pașcani, specialiștii CNIR au prezentat stadiul contractului de proiectare și execuție. Au discutat și soluțiile pentru accesul în teren, necesar investigațiilor din etapa de proiectare.

Foto: CNIR

Un punct important al ședinței au fost măsurile propuse pentru ca, pe durata contractului, impactul asupra comunităților și proprietăților din zonele tranzitate să fie cât mai redus. Informarea proprietarilor și a celor care folosesc terenurile, dar și corelarea intervențiilor cu recoltarea culturilor, sunt esențiale pentru aceste activități, arată compania.

Foto: CNIR

CNIR spune că acordă tot sprijinul constructorului pentru derularea contractului și pregătirea începerii lucrărilor, colaborând cu autoritățile locale.

Legătura cu Autostrada Moldovei, în 12 luni

Constructorul, asocierea SA&PE Construct (lider) – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, a subliniat importanța investiției pentru dezvoltarea economică a regiunii și conectarea Moldovei la rețeaua de autostrăzi. Asocierea pregătește începerea lucrărilor pe un prim segment, de 5,5 kilometri.

Foto: CNIR

Prioritizarea acestui segment va permite ca, în doar 12 luni, Autostrada Unirii A8 să fie legată de Autostrada Moldovei A7.

Ce se va construi pe cei 27 de kilometri

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos vor fi construite 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, patru tunele, cu o lungime totală de 1,7 kilometri, și trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Foto: CNIR

Contractul valorează 4,87 miliarde de lei fără TVA și are o durată de 46 de luni, din care 10 pentru proiectare și 36 pentru execuție. Investiția este finanțată prin programul european Security Action for Europe (SAFE).

Foto: CNIR

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