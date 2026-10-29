Harghita a intrat în top 100 mondial al turismului sustenabil. Cum au ajutat tradițiile și produsele locale

Județul Harghita a fost inclus în selecția TOP 100 Stories 2026 a Green Destinations, top, , în care sunt prezentate cele mai bune practici de turism sustenabil din lume. Premiul a fost decernat la conferința internațională Green Destinations din Kranj, Slovenia.

Harghita a fost inclusă în selecția internațională cu povestea „Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism”, la categoria Cultură și patrimoniu.

„Produs Secuiesc”

Ideea centrală a candidaturii este că gastronomia, produsele locale, portul popular, meșteșugurile și sărbătorile comunitare nu sunt doar atracții turistice, ci valori culturale vii, care definesc viața de zi cu zi a regiunii.

În cadrul candidaturii au fost prezentate eforturile județului Harghita de conservare a patrimoniului. Un rol important l-a avut sistemul de certificare Produs Secuiesc, înființat în 2009 de Consiliul Județean Harghita, care sprijină accesul pe piață, notorietatea și păstrarea valorii produselor alimentare tradiționale și a produselor artizanale locale. Potrivit datelor publicate în 2024, marca era deținută de 197 de producători pentru aproximativ 1.500 de produse.

Harghita, Regiune Gastronomică a Europei

Un alt element definitoriu al poveștii este valorificarea turistică a tradițiilor gastronomice. „Ingredientele locale, rețetele de familie, tehnicile tradiționale de preparare a mâncării și colaborările dintre producători oferă experiențe care depășesc simpla servire a mesei: ele dezvăluie istoria regiunii, modul în care este folosit peisajul și viața comunitară”, se arată într-un comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita.

De altfel, județul Harghita va deține în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

În cadrul candidaturii a fost prezentată și Ziua celor O Mie de Fete Secuience, una dintre cele mai importante sărbători comunitare.

Green Destinations Silver Award

Sursa citată artă că Green Destinations TOP 100 Stories este una dintre cele mai cunoscute competiții internaționale de bune practici în turismul sustenabil, organizată din 2014. În procesul de selecție, experții analizează problema la care răspunde inițiativa, măsurile concrete implementate, modul în care sunt implicate comunitățile locale, precum și rezultatele și efectele pe termen lung.

Includerea în TOP 100 reprezintă o nouă etapă într-un proces mai amplu. În septembrie 2026, județul Harghita a obținut distincția Green Destinations Silver Award, devenind prima regiune din România care primește această recunoaștere. În cadrul auditului internațional de sustenabilitate, județul a obținut cel mai bun rezultat la categoria cultură și tradiții, cu un scor de 9,2 puncte.