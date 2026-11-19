Raportul, publicat pe 26 octombrie, oferă o bază tehnică pentru viitoarele norme europene privind condițiile în care hainele uzate pot înceta să mai fie considerate deșeuri și pot fi comercializate din nou ca produse second-hand.

Potrivit studiului, nu toate articolele vestimentare trebuie să treacă automat prin operațiuni de spălare, călcare sau reparare. Aceste intervenții ar urma să fie stabilite în funcție de starea fiecărei piese, după o evaluare realizată în cadrul unui proces profesionist de sortare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească hainele pentru a putea fi revândute

În abordarea propusă de JRC, fiecare articol este verificat în funcție de starea sa, de funcționalitate și de posibilitatea reală de a fi purtat din nou. Hainele care pot fi reutilizate direct sunt separate de cele care au nevoie de curățare sau reparații și de produsele care trebuie trimise la reciclare.

Un defect minor, precum o pată mică, o ruptură de dimensiuni reduse sau lipsa unui nasture, nu ar trebui să excludă automat o haină de la revânzare, atât timp cât acesta nu îi afectează utilizarea. De asemenea, materialul din care este confecționată piesa, inclusiv poliesterul sau amestecurile de fibre, nu ar reprezenta, în sine, un motiv pentru respingerea ei.

Asta nu înseamnă că cerințele de igienă și siguranță ar dispărea. Pentru reutilizarea directă, studiul precizează că produsele nu trebuie să prezinte un grad excesiv de uzură, mirosuri neplăcute sau urme de murdărie. Hainele trebuie să aibă și toate componentele esențiale pentru a putea fi folosite.

Propunerile se referă la textilele destinate atât pieței europene, cât și celor comercializate în afara Uniunii Europene. Din categoriile analizate sunt excluse textilele din domeniul sănătății, covoarele și preșurile, produsele de igienă absorbante și textilele tehnice.

ARETEX cere modificarea proiectului de OUG din România

Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX) salută concluziile studiului și consideră că acestea oferă o bază tehnică importantă pentru viitoarele reguli europene. Organizația atrage însă atenția că proiectul românesc de ordonanță de urgență privind produsele utilizate, reparate sau recondiționate merge într-o direcție diferită.

Potrivit ARETEX, proiectul prevede obligații precum tratarea tuturor textilelor înainte de intrarea în țară și etichetarea individuală în comerțul cu ridicata, cerințe care ar putea genera costuri disproporționate și ar îngreuna activitatea operatorilor din sector.

„O haină nu trebuie spălată automat pentru a demonstra că mai poate fi purtată, ci evaluată corect, de oameni care știu să îi verifice starea și să stabilească intervențiile necesare”, a declarat Zoltan Gundisch, președintele ARETEX.

Asociația susține că viitoarele reguli europene ar trebui să permită efectuarea operațiunilor de curățare, călcare sau reparare minoră și în țara de destinație, pentru hainele deja evaluate ca fiind potrivite reutilizării. De asemenea, organizația cere recunoașterea declarației de conformitate în toate statele membre și o delimitare clară între transporturile de textile nesortate, considerate deșeuri, și hainele sortate care îndeplinesc criteriile de comercializare.

ARETEX mai amintește că Executivul european a transmis României un aviz detaliat, la 6 august 2026, prin care a semnalat probleme legate de proiectul legislativ. Potrivit asociației, Comisia a avertizat că adoptarea actului fără corectarea aspectelor semnalate ar putea încălca normele europene privind deșeurile, siguranța produselor și libera circulație a mărfurilor.

România a transmis un răspuns la 6 noiembrie, la încheierea perioadei obligatorii de amânare a adoptării proiectului. Acest termen nu înseamnă însă că documentul a primit aprobarea Comisiei Europene.

Recomandările JRC nu sunt, deocamdată, obligatorii. Forma finală a criteriilor și calendarul aplicării lor vor depinde de procesul de adoptare la nivelul Uniunii Europene.